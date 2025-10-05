Neue Pläne für den Umbau der Kita Naseweis in Baldingen

Die Kita „Naseweis“ in Baldingen soll anders erweitert werden als zunächst angedacht. Im Dezember vergangenen Jahres war ein langgezogener Erweiterungsbau im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates vorgestellt worden, ein erster Entwurf, der quasi das bestehende Gebäude spiegelte. Nun präsentierte Architekt Michael Leberzammer vom Büro SL2 Architekten seine Ideen in einer Sitzung des Gremiums - und die sehen einen deutlich anders gestalteten Anbau vor.

