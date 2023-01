Faschingsmuffel oder Faschingsfan?

Die einen können nicht ohne, andere meiden den Faschingstrubel. Wir haben Passanten in Nördlingen gefragt, wie sie die närrische Zeit heuer verbringen.

Nachdem nun lange Zeit kein Fasching mehr möglich gewesen ist, kann dieses Jahr endlich wieder gefeiert werden. Doch wie sehen das die Rieser? Feiern Sie Fasching oder belieben Sie lieber zu Hause? Worauf freuen Sie sich am meisten? Wir haben einige Passanten und Passantinnen in der Nördlinger Innenstadt nach ihren Erfahrungen und Plänen für den diesjährigen Fasching befragt.

Günther Werner, 71, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

"Mittlerweile feiere ich den Fasching eigentlich gar nicht mehr. In jüngerer Zeit habe ich mich aber sehr dafür interessiert und bin den Fasching intensiv begangen. Jedoch muss man sagen, dass die Nördlinger schon mehr oder weniger ganz schöne Faschingsmuffel sind. Es gibt hier ja auch kaum eine richtige Faschingsfeier." (Günther Werner, 71, Nördlingen)

Rosa Humpf, 72, Bopfingen Foto: Alicia Geiger

„Ich verbringe meinen Fasching vermutlich auf meinem Sofa. In meinem Alter gibt man sich dann doch auch einfach mal mit dem Fernsehfasching zufrieden. Auf den freue ich mich aber schon sehr. Vielleicht feiere ich noch mit meinen Enkeln im Kreise der Familie. Sonst bin ich aber nicht wirklich aktiv dabei.“ (Rosa Humpf, 72, Bopfingen)

Erwin Hertle, 71, Kirchheim Foto: Alicia Geiger

"Ich feiere überhaupt nicht mehr. Früher war ich zwar auch mehr dabei, jetzt aber nicht mehr so. Eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Irgendwann wird es dann einfach auch etwas ruhiger, und man braucht den Trubel nicht mehr so. Deswegen bin ich auch in diesem Jahr nicht wirklich dabei." (Erwin Hertle, 71, Kirchheim)

Renate Geß, 65, Nördlingen Foto: Alicia Geiger

"Ich war beim Fasching eigentlich noch nie so wirklich dabei. Ich feiere auch dieses Jahr gar nicht. Ich bin einfach kein so großer Fan von dem Ganzen. Deshalb hat mir in dieser Hinsicht auch die Corona-Pause nicht wirklich wehgetan.“ (Renate Geß, 65, Nördlingen)