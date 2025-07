Baustelle am Bahnübergang: Neue Verkehrsregel soll kommen

Der Innere Ring teils dicht, der Bahnübergang unweit des Kinos Movieworld nur einspurig befahrbar: Es gibt so manche Baustelle, die die Rieserinnen und Rieser in Nördlingen derzeit erdulden müssen. Auch der Bahnübergang an der Glashütter Straße ist zur Baustelle deklariert worden. Doch dort arbeite ja gar keiner, sagt Anwohner Gerhard Meißler, dem das aufgefallen ist. Für Baustellen habe er ja durchaus Verständnis, sagt Meißler. Doch warum den Verkehr einschränken, ohne dass etwas vorwärtsgeht?

