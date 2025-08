Geschäftsbericht 2024: Varta gibt Umsatzrückgang bekannt

Die Varta AG hat ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Umsatz sank auf 793,2 Millionen Euro, wie es in einer Pressemitteilung heißt. (Vorjahr: 820,3 Millionen Euro.). Das EBITDA belief sich auf -3,5 Millionen Euro. (Vorjahr: 25,5 Millionen Euro), während das bereinigte EBITDA – als zentrale Steuerungsgröße der Varta AG – EUR 30,6 Millionen Euro erreichte (Vorjahr: EUR 50,4 Millionen Euro). Dies reflektiere im Wesentlichen die finanziellen Auswirkungen der operativen Restrukturierung sowie Sondereffekte im Zusammenhang mit der Cyber-Attacke im Februar 2024.

CEO Michael Ostermann wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „2024 stand für die Varta AG im Zeichen des Wandels. Mit dem erfolgreich abgeschlossenen StaRUG-Verfahren und der vollzogenen finanziellen und operativen Neuausrichtung haben wir die Voraussetzungen geschaffen, das Unternehmen wieder auf einen profitablen und zukunftsfähigen Kurs zu bringen. Jetzt geht es darum, diesen Kurs mit klarer strategischer Fokussierung, operativer Disziplin und der konsequenten Weiterentwicklung der Varta AG fortzusetzen – gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die das alles nicht möglich wäre.“

Porsche-Einstieg bei Varta: Gesellschafterstruktur wird angepasst

Im Zuge der notwendig gewordenen Neuaufstellung wurde auch die Gesellschafterstruktur der Varta AG angepasst – mit der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und der Montana Tech Components als starken Ankeraktionären. Dies zeigt sich auch im neu gewählten Aufsichtsrat. In seiner konstituierenden Sitzung im Juni 2025 wurde Günther Apfalter, bereits seit Juli 2023 Mitglied des Gremiums, zum Vorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat verbinde internationale Erfahrung und Expertise mit Weitsicht und Transformationsstärke, so Varta.

„Die Varta AG verfügt über ein starkes technologisches Fundament und die Chance, sich in strategisch relevanten Zukunftsmärkten klar zu positionieren. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, dem Vorstand und der gesamten Belegschaft zu gestalten“, so Günther Apfalter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Varta AG.

Varta will Wettbewerbsfähigkeit stärken

Die Varta AG richte ihren Blick nach vorn. Im Fokus stehe nun die Fortentwicklung des Bestandsgeschäfts, bei dem nachhaltige Profitabilität und Wachstum oberste Priorität haben. Dafür schafft das Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen – durch flexibles Management bestehender Ressourcen, konsequente Kostendisziplin und gezielte Investitionen in Technologie und Infrastruktur. „Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Varta nachhaltig zu stärken und unsere Position als europäischer Technologieführer im Bereich innovativer Energiespeicherlösungen weiter auszubauen“, so CEO Michael Ostermann. „Im Mittelpunkt steht dabei die konsequente Weiterentwicklung unseres Kerngeschäfts – insbesondere in den margenstarken Bereichen Mikro- und Haushaltsbatterien sowie bei stationären Energiespeichersystemen.“

Die Varta AG setze weiterhin auf den Ausbau ihres Bereichs Power Pack Solutions und entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Kunden maßgeschneiderte Batterielösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen – flexibel, technologieoffen und „Made in Europe“. Ergänzend erschließt das Unternehmen neue Geschäfts- und Technologiefelder, darunter nachhaltige Zelltechnologien, skalierbare modulare Speichersysteme sowie praxisnahe Lösungen für die Energieinfrastruktur. Mit dieser strategischen Ausrichtung stärke Varta ihre technologische Relevanz im europäischen Markt und schafft gleichzeitig neue Impulse für profitables Wachstum. (AZ)