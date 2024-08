Gewerkschaft zu Varta: „Kollegen verdienen es, dass es bergauf geht“

Den Absturz an der Börse konnte auch die Nachricht vom Porsche-Einstieg nicht verhindern: Auf unter zwei Euro rutschte der Kurs der Varta-Aktie am Morgen ab – hier überwog die schlechte Nachricht für alle Kleinanleger, die leer ausgehen. Varta wird von der Börse gehen, eine mögliche Insolvenz dafür abgewendet. Varta verkündete am Wochenende, durch die Sanierungspläne sei die Finanzierung nachhaltig gesichert. Daher sieht auch Juliane Deak, Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall, den Einstieg des Autoherstellers positiv. Zudem äußert sich Varta gegenüber unserer Redaktion.

