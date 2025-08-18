Pfarrer Paulsteiner: Vom Nordries nach Donauwörth

Für Donauwörth und für das Nordries war der vergangene Sonntag ein bedeutender Tag: Markus Paulsteiner und seine Familie verabschiedeten sich nach gut zehn Jahren als evangelische Pfarrfamilie in Ehingen am Ries, Heuberg und Schopflohe. Pfarrer Paulsteiner übernimmt ab September die leitende Pfarrstelle in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Donauwörth, deren bisheriger Inhaber Frank Wagner bekanntlich von Nördlingen aus das neue Dekanat Donau-Ries leitet. Die Paulsteiners bleiben also im Dekanat.

Prädikantin Christa Müller, Mitglied der Landessynode, vertrat den verhinderten Dekan Wagner in der Leitung des Gottesdienstes. Dass dieser im Festzelt abgehalten wurde, ergab sich aus der terminlichen Überschneidung mit dem längst geplanten Heuberger Dorffest. Der Gottesdienst gewann dadurch auch an Lockerheit und fröhlicher Stimmung. Bei schönstem Sonntagswetter war es kein Problem, dass ein Teil der Teilnehmer unter freiem Himmel mitfeierte. Die Heuberger St. Bartholomäuskirche wäre wahrscheinlich auch nicht groß genug gewesen für die Vielzahl von Gemeindegliedern und Gästen. Der Posaunenchor, gebildet aus Bläserinnen und Bläsern aus Heuberg und Ehingen und dirigiert von Jürgen Schmidt, bot den musikalischen Rahmen und begleitete das Singen der Gemeinde. Gertraud Thorwart trat mit dem Gospelchor auf.

Pfarrer Paulsteiner: Von Ehingen nach Donauwörth

Pfarrer Paulsteiner stellte seine Abschiedspredigt unter die Gleichnisse vom versteckten Schatz und von der Perle. In der Bildsprache der Bibel, so der Prediger, ergibt sich aus den beiden Gleichnissen, dass es nicht um Glauben als Besitz geht, sondern um ein Geschehen und um die Freude über das Gelingen. Prägnant und humorvoll forderte er die Christen unter anderem auf, diese Freude auch im gottesdienstlichen Vollzug der Liturgie zu zeigen. Prädikantin Müller leitete die Entpflichtung von Markus Paulsteiner mit einer Aufzählung seiner Eigenschaften und Verdienste ein, verbunden mit dem Dank für viele gelungene Projekte und für die gute Zusammenarbeit über die Grenzen der drei Kirchengemeinden hinaus. Seine Offenheit für neue Strukturen hob sie besonders hervor. Diese werde er im südlichen Teil des Donau-Ries-Dekanats zum Wohle seiner dortigen Gemeinde einbringen können. Die Verabschiedung des scheidenden Pfarrers vollzog sie mit einem Handschlag sowie mit der Segnung des Pfarrers und seiner Familie. Mit einem ausführlichen, bewegenden Fürbittengebet setzte sie einen weiteren geistlichen Akzent, indem sie die aktuellen und die zeitlosen Anliegen Gott brachte.

Grußworte sprachen SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid, stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder, Vizebürgermeister Markus Eisenbarth, eine Vertreterin der Kirchenvorstände sowie Franz Miller als katholisches Mitglied des Simultan-Kirchenvorstandes Ehingen. Das Ehinger Simultaneum war im Gottesdienst wiederholt zur Sprache gekommen; ebenso der berufliche Werdegang des scheidenden Pfarrers vom Schreiner über den Missionspfarrer zum respektierten und engagierten Gemeindepfarrer, nicht zuletzt in den herzlichen und humorvollen Worten von Ruhestandspfarrer Paul Sattler.