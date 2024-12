Trikot der Nationalmannschaft mit Nagelsmann-Unterschrift: Wer bietet mehr?

Stellen Sie sich das vor: Sie sitzen mit Ihrer Familie unter dem Weihnachtsbaum. Gedämpfte Musik läuft im Hintergrund, der Duft von Vanille und Zimt liegt in der Luft, die Kugeln am Baum glitzern im Licht der Kerzen. Ein Päckchen nach dem anderen wird ausgepackt, es gibt wieder Socken von Tante Trudi, die übliche Flasche Wein von Onkel Peter. Und dann liegt da noch ein Päckchen, das von Ihnen - und damit werden Sie bei Ihrem Sohn, Ihrer Tochter, Ihrem Enkel- oder Ihrem Patenkind zum Star des Abends. Denn darin befindet sich ein Originaltrikot der Deutschen Nationalmannschaft mit der Unterschrift von Julian Nagelsmann.

Nun fragen Sie sich sicher: Wie komme ich an dieses tolle Geschenk? Ganz einfach: Die beiden Heimatzeitungen im Landkreis Donau-Ries, die Rieser Nachrichten und die Donauwörther Zeitung versteigern solch ein Trikot bis zum 20. Dezember, 12 Uhr, an den Meistbietenden. Wir haben das Trikot mit der Nagelsmann-Unterschrift vom Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, Dr. Christoph Kern, der im Hauptberuf Direktor des Nördlinger Amtsgerichtes ist, überreicht bekommen - in der wunderbaren Farbe magenta. Selbstverständlich geht das Geld, das bei der Versteigerung eingenommen wird, an einen guten Zweck: Ein Teil der Summe wird an die Sozialstiftung des Bayerischen Fußballverbandes gespendet, der andere Teil an die Kartei der Not.

Trikot mit Nagelsmann-Unterschrift

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen in unserer Region, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen oder die akut in Not geraten sind - so wie die Opfer des großen Jahrhunderthochwassers im Juni, das auch viele Menschen im südlichen Landkreis Donau-Ries schwer getroffen hat. Wer für das Trikot bieten möchte, der kann an eine der beiden Heimatzeitungen eine Email oder einen Brief schreiben.

Darin sollte die Adresse des Absenders sowie das verbindliche Gebot stehen. Die Mailadressen lauten: redaktion@rieser-nachrichten.de oder redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Per Post: Donauwörther Zeitung, Redaktion, Stichwort Trikot, Heilig-Kreuz-Straße 12, 86609 Donauwörth oder Rieser Nachrichten, Redaktion, Stichwort Trikot, Deininger Straße 8, 86720 Nördlingen. Die Übergabe findet am 23. Dezember statt - zum Einpacken in schönes Geschenkpapier sollte es dann noch reichen....