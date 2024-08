Enttäuschende Pleite für den TSV Nördlingen II in Ecknach

Dem VfL Ecknach reichte auch im zweiten Saisonspiel eine durchschnittliche Leistung zum nächsten Dreier - auf der anderen Seite konnte der TSV Nördlingen II erneut nichts Zählbares mitnehmen. Wie schon im ersten Saisonspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg verloren die Rieser.

Die Gäste verkauften sich teuer und hatten auch die Mehrzahl an klaren Torchancen, am Ende siegt Ecknach aber durch einen Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte. „Anfangs sind wir nicht gut reingekommen, da hatte Nördlingen mehr vom Spiel. Die Tore fielen dann ein wenig aus dem Nichts“, räumte VfL Spielertrainer Michael Eibel ein.

Vor 200 Zuschauenden entwickelte sich in der ersten Hälfte ein flottes Fußballspiel, in dem die Heimischen das erste Ausrufezeichen setzten. Außenverteidiger Tobias Wehren verfehlte mit einem satten Linksschuss aus gut 20 Metern knapp das Gehäuse (10.). Etwas mehr als zehn Minuten später sollten dann die entscheidenden Minuten folgen, in denen Ecknach durch zwei Treffer binnen kurzer Zeit bereits die Entscheidung herbeiführte. Erst servierte Serhat Örnek einen Freistoß auf Tim Sponer, dessen Kopfball über die Latte den Weg ins Tor fand (23.) und nur zwei Minuten später verwertete Rauch eine Hereingabe von Jonas Erhard. Sein Kopfball wurde zunächst geblockt, den zweiten Ball drückte der 24-Jährige dann aus kurzer Distanz über die Linie.

TSV Nördlingen II lässt seine Möglichkeiten ungenutzt

Die Gäste aus dem Ries zeigten sich wenig beeindruckt und hatten kurz nach dem 2:0 beinahe die passende Antwort parat, Bastian Köninger jagte das Leder aber unbedrängt aus zehn Metern über den Kasten (27.). Nach gut einer halben Stunde forderten die Rieser dann vehement einen Elfmeter, als Thomas Schmid im Eins-gegen-eins gegen VfL-Keeper Hannes Helfer den Ball vorbeilegte und es zu einer Berührung zwischen Angreifer und Torhüter kam. Schmid fiel nicht, kam aber ins Straucheln und erreichte deshalb den Ball nicht mehr, der ins Toraus trudelte. Fast im Gegenzug hätte dann der VfL das 3:0 nachgelegt, Robin Oettle parierte aber gegen Sponer und wehrte auch den Nachschuss von Örnek ab. Kurz vor der Pause hatte erneut Köninger die Möglichkeit zum Anschluss, scheiterte aber an Helfer.

In der zweiten Hälfte verflachte die Begegnung, Nördlingens Luis Schüller hatte die einzige Möglichkeit, Helfer konnte aber halten. Lukas Wiedholz wurde nach einer Unsportlichkeit mit einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe belegt. Weil er im Anschluss für den Geschmack von Schiedsrichter Tobias Beyerle zu langsam den Platz verließ, sah der Ecknacher Gelb-Rot. Am Spielausgang änderte dies jedoch nichts mehr. (jng)

TSV Nördlingen II: Oettle, Schüler, Hertlein, Schlicker, Schmid, Thum, Ernst, Hopfauf, Siebachmeyer, Göttler, Köninger - Trainer: Göttler Zuschauer: nicht gemeldet