Brauereigeschichte: Als des „Wirths Bier offt nicht zu trincken“ war

Kein Besitzer eines Wirtshauses will hören, dass seine Gaststätte als „miserabel“ bezeichnet wird, in vorliegendem Fall in Hohenaltheim scheint es aber so gewesen zu sein: „Wir sind am vergangenen Sonntag den 26ten von Augspurg abgereiset, über Mittag in Donauwörth geblieben, nachmittag nach Nördlingen, von dorten noch bis 7ben Uhr auf Hohenaltheim, wo sich der Fürst von Wallerstein aufhält, gefahren, in einem miserablen Wirtshaus eingekehret. Wir wären den andern Tag wieder abgereiset, wann ich nicht einen starken Catharr bekommen hätte, also haben wir uns zwei Nächte und einen Tag aufgehalten …“ Diese Einschätzung kam aus durchaus prominenter Sicht.

