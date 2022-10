Fand die Lechfeldschlacht im Ries statt?

Plus Der Hobby-Archäologe Jens Essig aus Wallerstein ist sich sicher, dass die Lechfeldschlacht im Ries stattgefunden hat. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben.

Im Jahre 955 soll Otto der Große die Ungarn vernichtend geschlagen haben. Ausgetragen wurde die Schlacht Historikern zufolge auf dem Lechfeld nahe Augsburg. Wenn es allerdings nach Jens Essig geht, stimmt genau das nicht. Der Wallersteiner Hobby-Archäologe will stichhaltige Beweise gefunden haben, dass die geschichtsträchtige Auseinandersetzung, die den Endpunkt der Ungarneinfälle darstellt, vielmehr im Nördlinger Ries stattgefunden hat.