Der Radweg nach Löpsingen kommt doch nicht

Plus Eigentlich sollte ein neuer Radweg zwischen Wallerstein und Löpsingen gebaut werden. Warum daraus doch nichts wird und wo ein neues Ärztehaus geplant wird.

"Der Radweg nach Löpsingen wird nicht gebaut": Mit dieser knappen, aber ebenso klaren Aussage überraschte Wallersteins Vizebürgermeister Georg Stoller die rund 50 Besucher der Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle. Wie berichtet, sollte eine Radverbindung im Zuge des anstehenden Ausbaus der Löpsinger Straße auf Wallersteiner Flur neu entstehen.