Wassertrüdingen

vor 19 Min.

Initiative: So könnte die Reaktivierung der Hesselbergbahn klappen

Plus In Wassertrüdingen gibt es eine erste Aktion der Initiative "Verbindung zwischen Freunden" in diesem Jahr. Warum der Deutschland-Takt Anlass zur Hoffnung gibt.

Von Peter Tippl

Für neuen Schwung in den Reaktivierungsbemühungen der Hesselbergbahn im vergangenen Jahr hat die neu gegründete Initiative "Verbindung zwischen Freunden" mit etlichen Informationsveranstaltungen am Wassertrüdinger Bahnhofsvorplatz gesorgt. Im Vorfeld der ersten Aktion dieses Jahres, einer gemeinsamen Fahrt auf der Seenlandstrecke von Gunzenhausen nach Pleinfeld, gaben Peter Banczyk als Sprecher der Initiative und Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch Auskunft über die weiteren Schritte und Weichenstellungen für die komplette Reaktivierung der Strecke von Gunzenhausen bis Nördlingen.

