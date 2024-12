Genossenschaftswohnung: Wenn die Miete 5,45 Euro pro Quadratmeter kostet

Der Wohnungsmarkt in Deutschland kennt derzeit nur eine Tendenz: Alles wird teurer – kaufen, bauen, mieten. Viele Menschen haben inzwischen Probleme, das Wohnen bezahlen zu können. Demgegenüber ist die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum unverändert hoch. Auch in Nördlingen und Umgebung sind die Baupreise auf einem bisher nie gekannten Niveau angelangt. Gleiches gilt für die Mieten. In manchen Gegenden sind zwölf bis 14 Euro oder noch mehr pro Quadratmeter keine Seltenheit. Verschont von solch hohen Summen bleiben allerdings diejenigen, die das Glück haben, in Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft oder der gemeinnützigen Baugenossenschaft leben zu können. Wie begehrt diese sind, beweisen viele Anfragen von Interessenten.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugenossenschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis