Wie oft müssen die Nördlinger Ortsteilfeuerwehren eigentlich ausrücken?

Es war das Diskussionsthema der vergangenen Wochen: das neue Feuerwehrauto der Wehr aus Dürrenzimmern. Die Wehr sagt, seit Jahren werde ihnen ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Logistikraum (TSF-Logistik) versprochen, dem Stadtrat wurde zuletzt gesagt, dass es ein entsprechender Anhänger, den man an ein Fahrzeug ankuppelt, auch tue. Noch dazu, weil der Anhänger deutlich günstiger sei als das TSF-Logistik, sei die Entscheidung sogar rechtswidrig, so die Verwaltung. Bei der hitzigen Debatte tut vielleicht ein Blick auf die reinen Zahlen gut: Wie sind eigentlich die Feuerwehren ausgestattet? Wie oft müssen die Wehren ausrücken?

