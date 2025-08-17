Icon Menü
Wie oft rücken die Feuerwehren in Nördlingen aus? Zahlen und Fakten im Überblick

Nördlingen

Wie oft müssen die Nördlinger Ortsteilfeuerwehren eigentlich ausrücken?

Emotional wurde zuletzt über das neue Auto der Feuerwehr Dürrenzimmern diskutiert. Zeit für ein paar Zahlen: Wie oft müssen sie zum Einsatz?
Von Jan-Luc Treumann
    Viel ist zuletzt um die Feuerwehr Dürrenzimmern und ihr Auto diskutiert worden. Foto: Jan-Luc Treumann

    Es war das Diskussionsthema der vergangenen Wochen: das neue Feuerwehrauto der Wehr aus Dürrenzimmern. Die Wehr sagt, seit Jahren werde ihnen ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Logistikraum (TSF-Logistik) versprochen, dem Stadtrat wurde zuletzt gesagt, dass es ein entsprechender Anhänger, den man an ein Fahrzeug ankuppelt, auch tue. Noch dazu, weil der Anhänger deutlich günstiger sei als das TSF-Logistik, sei die Entscheidung sogar rechtswidrig, so die Verwaltung. Bei der hitzigen Debatte tut vielleicht ein Blick auf die reinen Zahlen gut: Wie sind eigentlich die Feuerwehren ausgestattet? Wie oft müssen die Wehren ausrücken?

