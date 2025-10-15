Modell wird ausgestellt: So soll der Wohnpark Ost in Nördlingen ausehen

„Die schönsten Ecken sind rund“ wirbt die Große Kreisstadt Nördlingen und eine „runde Sache“ war für das Preisgericht der Entwurf des Tübinger Architektenteams Hähnig/Gemmeke/Kolb für die Erschließung des „Wohnpark Ost“. Was zeichnet den Entwurf aus?

Nicht zu dicht bebaut, den wertvollen Boden optimal ausgenutzt und das Beste aus zwei Welten, Offenheit für Neues und Respekt vor Bestehendem, vereint, lautete die Einschätzung von Oberbürgermeister David Wittner hierzu. Der OB eröffnete am Dienstagnachmittag die öffentliche Ausstellung der zwölf Wettbewerbsarbeiten in der Sommerhalle im Ochsenzwinger. Auf Schautafeln mit Plänen und erklärenden Details sowie Modellen hatten die Fachbüros, ein Büro sogar aus Portugal, ihre Vorstellungen für die Neugestaltung des 45 Hektar umfassenden Geltungsbereichs vorgelegt.

Entwürfe für den Wohnpark Ost in Nördlingen werden vorgestellt

Icon vergrößern Rund 1300 Wohneinheiten sollen im künftigen Wohnpark Ost in Nördlingen entstehen. Foto: Peter Tippl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rund 1300 Wohneinheiten sollen im künftigen Wohnpark Ost in Nördlingen entstehen. Foto: Peter Tippl

Mehr als eine Präsentation von Plänen und Modellen sei diese Ausstellung, so Wittner. Sie zeige, wie sich Nördlingen in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könne. Identität und Selbstverständnis Nördlingens ist die historische Altstadt mit umlaufender Stadtmauer, aber die Herausforderungen für die Schaffung von neuem Wohnraum seien unumstritten vorhanden. Mit diesem neuen Stadtteil wird ein zukunftsweisendes, klimafreundliches und lebendiges Quartier geschaffen, in dem Wohnen und Arbeiten, Begegnung und Natur mit grünen Freiräumen, hoher Lebensqualität und Raum für Gewerbe in drei Jahrzehnten geschaffen werden soll.

Eine Jury hat Preise für die Büros auf den ersten drei Plätzen sowie einen Anerkennungspreis vergeben. Sie werden von Stadtplaner Philipp Wettemann und Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann am Samstag, 18. Oktober, im Ochsenzwinger an Vertreter der Büros überreicht. Dort soll Transparenz geschaffen, der Dialog gefördert und das Gespräch mit den Menschen angeregt werden. In den kommenden Jahren würden sukzessive Bebauungspläne entwickelt, die Planungen verfeinert und damit ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Stadt gelegt, betonte OB David Wittner. Er schloss mit Dank an alle, die sich in diesen Prozess eingebracht hatten und allen Bürgerinnen und Bürgern, deren Interesse und Anregungen für die Weiterentwicklung ihrer Stadt von großem Wert sei.

1300 Wohneinheiten sollen im Wohnpark Ost in Nördlingen entstehen

Auf dem Areal zwischen Wemdinger Straße, Bundesstraße 25 und der Bahnlinie sind 1300 Wohneinheiten in Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser (bis fünf Geschosse) vorgesehen, zwei neue Kitas und eine Erweiterung der Schule an der Schillerstraße. Dazu kommen Spielplätze und Begegnungsräume sowie vier Parkhäuser. Beim Rundgang durch die Ausstellung wurde betont, dass in Nördlingen rund 500 Wohnungen fehlen und weitere Bewerber nicht mehr aufgenommen werden können.

Auf die Zeitschiene für den „Wohnpark Ost“ blickte Stadtplaner Wettemann mit ersten Gutachten, Verkehrsuntersuchungen und schalltechnischer Verträglichkeit Anfang des Jahres 2022 zurück. Eine Bürgerwerkstatt für Öffentlichkeitsbeteiligung fand vor einem Jahr statt, das europaweite Ausschreibungsverfahren und Auslosung der Büros im Mai dieses Jahres und Ende August lagen alle Planentwürfe und Modelle vor. Anfang Oktober hat das 25-köpfige Preisgericht aus Fachleuten, Verwaltung und Politik die Platzierung vorgenommen. An diesem Donnerstag, 16. Oktober, kann die Ausstellung im Ochsenzwinger von 16 Uhr bis 18 Uhr und am Freitag von 13 Uhr bis 15 Uhr besichtigt werden. Der Stadtplaner steht für Fragen zur Verfügung. Am Samstag, 18. Oktober, findet von 10 Uhr bis 13 Uhr die offizielle Preisverleihung in der Sommerhalle des Ochsenzwingers statt.