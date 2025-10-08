Ideen für das neue Nördlinger Wohn- und Gewerbegebiet werden gezeigt

Nördlingen wird größer: Anschließend an das Wemdinger Viertel beziehungsweise den Saubrunnen soll in den kommenden 20 bis 30 Jahren ein neues Stadtviertel entstehen, der Wohnpark Ost. Für dessen Gestaltung hat die Stadt Nördlingen einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb ausgelobt. Bürgerinnen und Bürger können sich jetzt die Arbeiten der Teilnehmer ansehen.

Das Wettbewerbsareal umfasst laut einer Pressemitteilung der Stadt insgesamt rund 45 Hektar. Etwa 20 Hektar davon seien für Wohnbauflächen vorgesehen, weitere 7,5 Hektar für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. „Damit verfolgt die Stadt Nördlingen das Ziel, nicht nur kurzfristig neuen Wohnraum zu schaffen, sondern eine nachhaltige Perspektive für die nächsten 20 bis 30 Jahre zu eröffnen.“ Grundlage der Entwicklung sei ein städtebaulicher und landschaftsplanerischer Rahmenplan, der die langfristige Entwicklung des gesamten Quartiers vorgebe. Entwickelt werden soll der Wohnpark Ost in Etappen, „um eine behutsame und qualitätsvolle Entwicklung sicherzustellen“.

Entwürfe für den Wohnpark Ost werden im Ochsenzwinger gezeigt

Nach dem Beschluss des Stadtrats im Frühjahr 2025 für den Wettbewerb folgte ein europaweites Ausschreibungsverfahren, um geeignete Büros für die Teilnahme zu gewinnen. Insgesamt zwölf Büros reichten ihre Entwürfe laut der Pressemitteilung fristgerecht ein – mit detaillierten Plänen und maßstabsgetreuen Modellen des künftigen Quartiers. Am 6. und 7. Oktober tagte das Preisgericht in der Sommerhalle im Ochsenzwinger, um die eingereichten Arbeiten zu bewerten. Im Anschluss haben nun auch die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen: Vom 14. bis 18. Oktober werden sämtliche Wettbewerbsarbeiten in der Sommerhalle ausgestellt. Die Ausstellung wird am 14. Oktober eröffnet; die Preisverleihung findet am 18. Oktober statt. Die Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit sind am 14. und 16. Oktober jeweils von 16 bis 18 Uhr, am 17. Oktober von 13 bis 15 Uhr sowie am 18. Oktober von 10 bis 13 Uhr.

Oberbürgermeister David Wittner: „Der Wohnpark Ost ist weit mehr als nur ein neues Baugebiet – er ist ein Zukunftsprojekt, das das Gesicht unserer Stadt für viele Jahrzehnte prägen wird. Unser Ziel ist es, Wohnraum zu schaffen, der den Bedürfnissen der Menschen entspricht und zugleich Raum für wirtschaftliche Entwicklung lässt. Besonders wichtig ist uns dabei eine hohe städtebauliche und landschaftsplanerische Qualität. Wir wollen ein Quartier gestalten, das lebenswert, nachhaltig und zukunftsfähig ist.“ (AZ)