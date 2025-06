Wudzdogfestival in Dornstadt: Polizei zieht positive Bilanz

Am vergangenen Wochenende fand in Dornstadt das Wudzdogfestival statt. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei mit Ausnahme einer exhibitionistischen Handlung (bereits berichtet) zu keinen nennenswerten Vorkommnissen auf dem Festgelände. So konnte der Sicherheitsdienst verbale Streitigkeiten schlichten, sodass es zu keinen Straftaten kam. Etwa 70 Patientinnen und Patienten suchten Hilfe bei BRK, überwiegend wegen Kreislaufproblemen und Mückenstichen. Am Sonntag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Nördlingen den Verkehr. Insgesamt fünf Verkehrsteilnehmer durften nicht weiterfahren, da vier von ihnen unter dem Einfluss von Drogen standen. Ein Mann saß mit 0,7 Promille Alkohol am Steuer. Alle fünf Personen müssen jetzt mit Bußgeld und Fahrverbot rechnen. (AZ)

