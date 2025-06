Wudzsdog-Festival 2025: „Rainer von Vielen“ wird mit seiner Band gefeiert

Man mag sich gar nicht mehr erinnern an das vergangene Jahr, als das Wudzdog-Festival förmlich weggeschwemmt wurde und nach zwei Tagen wegen des nicht enden wollenden Starkregens abgebrochen werden musste. Heuer hatten die veranstaltenden Waldgeister Dornstadt mehr Glück mit dem Wetter, es herrschten durchgehend sommerliche Temperaturen. So konnten die Fans bei der inzwischen 24. Auflage des beliebten Open-Airs unbeschwert nach dem Motto „Love, Peace and Music“ feiern.

