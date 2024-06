Dornstadt

vor 4 Min.

Festival-Abbruch: So lief die Abreise vom Wudzdog ab

Plus Der Regen verwandelt das Festivalgelände in Dornstadt in ein Schlammmeer. Viele Helfer sorgen für die Abreise. Welches Fazit die Waldgeister Dornstadt ziehen.

Von Anton Kutscherauer

Mit Optimismus, aber auch einigen Sorgenfalten waren die Waldgeister Dornstadt in das diesjährige Wudzdog-Festival gestartet. Der Optimismus war insofern gerechtfertigt, als am Donnerstag noch schönes Wetter herrschte und Tausende von Besuchern die Top-Acts „Dis M“, „ok.danke.tschüss“ und „Stack“ bejubeln durften. Kein Tropfen Regen zum Auftakt, der jedoch – wie prognostiziert – am Freitagmorgen einsetzte, sich zu einem Starkregen auswuchs und nicht mehr aufhören wollte. Dennoch konnte das vorgesehene Programm angeboten werden. Die Workshops fanden in Zelten statt, und vor den Bühnen trotzten die Fans in Regencapes oder unter Schirmen dem schlechten Wetter. Auch die Musiker gaben ihr Bestes: ob Rock-Lady Karin Rabhansl, „Siena Root“ oder die Punk-Bands „ZSK“ und „The Busters“, alle hielten mit starken Auftritten die Stimmung beim Publikum hoch. Doch es sollte sich anders entwickeln.

Es wurde zunehmend ungemütlicher, obwohl die Organisatoren Teppiche ausgelegt und Hackschnitzel ausgebreitet hatten. Der Boden des Festgeländes war irgendwann durchgeweicht und verwandelte sich mit jeder Stunde mehr in einen Mix aus Dreck, Matsch und Schlamm. Dies trübte selbst bei den hartgesottensten und Open-Air erprobten Zuschauern den Spaß. Da keine Aussicht auf Besserung der Wetterlage bestand, entschlossen sich die Verantwortlichen der Waldgeister schweren Herzens noch in der Nacht, das Festival abzubrechen.

