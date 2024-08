Internationale Zirkusstars und ein Olympiasieger: Zirkus Krone gastiert in Nördlingen

Der Zirkus Krone kommt nach Nördlingen: Auf der Kaiserwiese werden in der kommenden Woche Stars aus zehn verschiedenen Nationen auftreten. Besonders beeindruckend könnte die Show von Martin Lacey jr. werden, der mit 16 Löwen und Tigern in der Manege stehen wird. Lacy wurde unter anderem beim Internationalen Zirkus-Festival in Monaco mehrfach ausgezeichnet, dort erhielt er bereits einen silbernen und zwei goldene Clowns. Zirkusdirektorin ist Jana Mandana Lacey-Krone, die ebenfalls in der Manege zu sehen ist.

Sie präsentiert eine Pferdedressur und in Zusammenarbeit mit Hans Ludwig Suppmeier eine Reitshow, für die laut einer Pressemitteilung acht Jahre Lehrzeit investiert wurden. Aus der Ukraine stammt das Zirkus Theater Bingo - sechs Artisten, die mit ihrer Körperbeherrschung die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern wollen. Ebenfalls auf zwei Pferden ist das Duo Stripka zu sehen, Eliane und Daniel bieten anspruchsvolle Hebefiguren. Hoch hinaus geht es mit dem Duo Luftschauspiel, Lena und Sven. Riesenräder hat die Truppe Mustafa Danguir im Gepäck, sie ist auch auf dem Hochseil zu sehen.

Karten für den Zirkus Krone in Nördlingen vor der Vorstellung

Ebenfalls aus der Ukraine ist das Team Non Stop, das nicht nur an einer Wand hochklettert, sondern auch auf Trampolinen springt. Eines der Mitglieder, so eine Pressemitteilung, hat im Trampolinturnen sogar eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Athen gewonnen: Jurij Nikitin. Selbstverständlich darf auch ein Clown in der Manege nicht fehlen: Lorenzo aus Italien will mit seinen Späßen die Besucherinnen und Besucher zum Lachen bringen - um nur einige der Artisten zu nennen.

Vorstellungen finden jeweils zweimal pro Tag statt, los geht es am Mittwoch, 28. August, um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Bis Samstag, 31. August, bleiben diese Zeiten, am Sonntag gibt es dann eine Show um 10 Uhr und eine um 14.30 Uhr. Karten gibt es jeweils ab eineinhalb Stunden vor Beginn der Vorstellung an der Zirkuskasse. Das Zelt verfügt über 3000 Sitzplätze. Ein Live-Orchester unter der Leitung von Oleksandr Krasyun spielt. (AZ)