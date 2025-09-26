Icon Menü
Zukunft der Riesbahn: Neuigkeiten zur Kreuzungsmöglichkeit am Lauchheimer Bahnhof

Lauchheim/Nördlingen

Lauchheimer Bahnhof: Eine Lösung für die Riesbahn zieht sich

Seit drei Jahren können im Lauchheimer Bahnhof keine Züge mehr kreuzen. Deshalb kommt es immer wieder zu Verspätungen. Das bleibt wohl noch eine Weile so.
Von Viktor Turad
    Auf der Riesbahn kommt es immer wieder zu Problemen. Eines davon ist die fehlende Kreuzungsmöglichkeit im Bahnhof Lauchheim.
    Auf der Riesbahn kommt es immer wieder zu Problemen. Eines davon ist die fehlende Kreuzungsmöglichkeit im Bahnhof Lauchheim. Foto: Jan-Luc Treumann

    Seit die Kreuzungsmöglichkeit für Züge im Bahnhof in Lauchheim nicht gegeben ist, ist es um die Stabilität der eingleisigen Riesbahn im Abschnitt Aalen-Nördlingen schlecht bestellt. Und das wird wohl noch viele Jahre so bleiben, hat die Verwaltung des Ostalbkreises in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags mitgeteilt. Die Finanzierung der Maßnahme aus Bundesmitteln sei nach Mitteilung des Landesverkehrsministeriums in Stuttgart gesichert und die Planungen könnten im kommenden Jahr beginnen. Eine Umsetzung der Maßnahme werde für Anfang der 2030-er Jahre angestrebt.

