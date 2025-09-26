Lauchheimer Bahnhof: Eine Lösung für die Riesbahn zieht sich

Seit die Kreuzungsmöglichkeit für Züge im Bahnhof in Lauchheim nicht gegeben ist, ist es um die Stabilität der eingleisigen Riesbahn im Abschnitt Aalen-Nördlingen schlecht bestellt. Und das wird wohl noch viele Jahre so bleiben, hat die Verwaltung des Ostalbkreises in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags mitgeteilt. Die Finanzierung der Maßnahme aus Bundesmitteln sei nach Mitteilung des Landesverkehrsministeriums in Stuttgart gesichert und die Planungen könnten im kommenden Jahr beginnen. Eine Umsetzung der Maßnahme werde für Anfang der 2030-er Jahre angestrebt.

Viktor Turad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riesbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis