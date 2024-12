Nein, in diesem Jahr sind es nicht einfach nur noch mehr Lichter, die Regina und Bernhard Beise daheim an ihrem Weihnachtshaus angebracht haben: In diesem Jahr haben die beiden im Fremdinger Ortsteil Schopflohe gleich zwei Häuser geschmückt. Zudem gibt es eine Aktion für den guten Zweck. Doch dafür brauchen sie die Besucherinnen und Besucher.

Jan-Luc Treumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtshaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schopflohe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis