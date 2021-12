Schopflohe

vor 31 Min.

Das Weihnachtshaus in Schopflohe leuchtet jedes Jahr ein bisschen heller

Plus 15.000 LEDs erleuchten in der Weihnachtszeit ein Haus in Schopflohe. Bernhard und Regina Beise erklären, dass jedes Lächeln von Besuchern die Mühe wert sei.

Von Lisa Gilz

Ab 5 Uhr nachmittags leuchtet zurzeit ein Haus strahlend hell in Schopflohe. Schneeflocken, Sterne und andere weihnachtliche Motive funkeln in unterschiedlichen Farben am und um das Haus. Bernhard und Regina Beise schmücken ihr Heim seit Jahren mit Weihnachtslichtern. Was einmal im konventionellen Rahmen begonnen hat, umfasst nun 15.000 LEDs. In der Weihnachtszeit vergeht kein Tag, an dem nicht rund 20 Schaulustige an der Straße In der Strecke 9 anhalten, um sich das Lichterspiel anzuschauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen