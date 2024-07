18 Tote bei Flugzeugabsturz in Kathmandu – nur der Pilot überlebt

Bei einem Flugzeugabsturz im Himalaya-Staat Nepal sind am Mittwoch laut der örtlichen Polizei 18 Menschen ums Leben gekommen. „18 Leichen wurden geborgen, darunter ein Ausländer“, gab ein Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Allein der Pilot habe den Absturz beim Start der Maschine vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu überlebt – er wurde Berichten zufolge aus dem brennenden Wrack gerettet und habe sich wohl an den Augen verletzt.

Die Maschine war kurz nach dem Start aus bisher ungeklärter Ursache in der Luft nach rechts abgedreht und auf einen Teil der Startbahn gestürzt, wie die Luftfahrtbehörde Nepals in einer Mitteilung erklärte. Zunächst gingen die Behörden davon aus, das Flugzeug sei während des Starts von der Startbahn abgekommen. Das Flugzeug der Fluggesellschaft Saurya war auf dem Weg von Kathmandu in die Stadt Pokhara, einem wichtigen Tourismuszentrum in Nepal.

Flughafen muss nach Flugzeugunglück in Nepal gesperrt werden

Bilder lokaler Medien zeigen, wie kurz nach dem Start Rauch aufstieg. Trümmerteile waren über einen Graben verteilt und ein Feuer musste unter Kontrolle gebracht werden. Der betroffene internationale Flughafen Tribhuvan, der Hauptflughafen für internationale und Inlandsflüge in Nepal, wurde vorübergehend geschlossen.

Aus der Passagierliste der Fluggesellschaft ging hervor, dass sich zwei Piloten und 17 Passagiere an Bord befanden, unter ihnen eine Frau. Bei der Besatzung und 16 Passagieren handelte es sich um nepalesische Staatsangehörige. Ein Passagier wurde als Ausländer identifiziert, seine Nationalität von den Behörden jedoch bisher nicht bekannt gegeben.

Immer wieder Flugzeugabstürze in Nepal

In Nepal kommt es wegen der gebirgigen Lage und der sich schnell ändernden Wetterverhältnisse, aber auch wegen Sicherheitsmängeln immer wieder zu Flugzeugunglücken. Die Europäische Union hat allen Fluggesellschaften aus dem Himalaya-Staat wegen Sicherheitsbedenken den Betrieb in der EU verboten. Somit dürfen keine Flieger aus Nepal mehr in Europa starten oder landen.

Das letzte größere Flugunglück ereignete sich im Januar 2023, als eine Maschine des Betreibers Yeti-Airlines bei der Landung in Pokhara abstürzte. Alle 72 Menschen an Bord starben. Zuletzt waren 1992 mit 167 Todesopfern noch mehr Menschen bei einem Flugzeugabsturz einer Pakistan-International-Airlines-Maschine auf dem Anflug auf den Flughafen von Kathmandu zu Tode gekommen. (mit dpa)