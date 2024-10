21-jähriger Student aus Niedersachsen in Japan vermisst

Ein 21-Jähriger aus Niedersachsen wird seit nun fast zwei Wochen in Japan vermisst. Wie Bild am Sonntagabend unter Berufung auf japanische Medien sowie Kontakte aus dem Umfeld des Vermissten berichtete, sei der junge Mann am 21. September allein nach Japan geflogen, um das Land zu bereisen. Als letzter Standort war eine Hafenbar in Wakayama bekannt, einem Ort südlich von Osaka in der Mitte des Landes.

Stationen auf der Reise des jungen Mannes waren unter anderem die Städte Tokio und Osaka, von seiner Reise soll er laut Bild seiner Mutter auch Fotos zugeschickt haben. Am 10. Oktober checkte der 21-Jährige demnach aus seiner Unterkunft aus, eine Überwachungskamera zeigte ihn einen Tag später am Bahnhof Nankai Wakayamashi. Am 12. Oktober sollte der Vermisste ursprünglich seine Rückreise antreten.

Polizei findet persönliche Gegenstände des Vermissten, Geldbeutel und Rucksack fehlen

Stattdessen fand eine Frau das Handy des jungen Mannes auf einer Brücke über dem Fluss Kinokawa, später entdeckte die Polizei den Reisepass, Kleidung sowie andere Gegenstände in einer Toilette in der Nähe. Den Geldbeutel sowie Rucksack des 21-Jährigen konnten die örtlichen Behörden bislang nicht finden, berichtet Bild.

Das deutsche Generalkonsulat in Osaka veröffentlichte am 21. Oktober eine Vermisstenmeldung des Niedersachsen auf dem Kurznachrichtendienst „X“. Darin steht: „Zuletzt hörte man am 11. Oktober von ihm. Sein Reisepass und sein Mobiltelefon wurden in der Nähe des Bahnhofs von Wakayama City gefunden. Wenn Sie Informationen haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeipräsidium der Präfektur Wakayama, Abteilung Personensicherheit 073-423-0110 oder an die Polizeistation Wakayama Nishi 073-424-0110.“