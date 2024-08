27-Jähriger stirbt beim Baden am Gardasee

Ein Mann ist am Montag beim Baden am Gardasee gestorben. Der 27-Jährige soll aus Indien kommen und sei mit Freunden im Urlaub gewesen, heißt es bei der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, die zuerst darüber berichtete. Den ersten Informationen zufolge soll der Urlauber in der Gegend Punta Lido des Ortes Riva del Garda ohne erkenntliche Ursache auf den Grund des Sees gesunken sein, ohne danach wieder aufzutauchen.

27-Jähriger am Gardasee tot geborgen

Seine Freunde, die zu diesem Zeitpunkt mit ihm im Wasser gebadet haben sollen, alarmierten demnach die Rettungskräfte gegen 17.30 Uhr. Gegen 18 Uhr konnte der 27-Jährige aus dem Wasser geborgen werden, die Rettungskräfte vor Ort hätten minutenlang versucht, ihn wiederzubeleben. Doch die medizinischen Kräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie es zu dem Unglück kam, wird nun untersucht.

Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr aus Riva del Garda, die Berufsfeuerwehr von Trient mit einem Taucher-Team, die Küstenwache, die örtliche Polizei sowie ein Dienst, der speziell für die Sicherheit der Strände zuständig ist.

Mehrere Tote am Gardasee: Bürgermeisterin warnt vor Baden an dieser Stelle

In der gleichen Gegend sind vor rund einem Monat eine 52-Jährige und ihr 19-jähriger Sohn ums Leben gekommen, offenbar ebenfalls beim Baden im See. In einer Tiefe von 18 Metern hatte man sie schließlich gefunden.

Laut des italienischen Rundfunks Rai, soll der Strand an dieser Stelle nicht zum Schwimmen geeignet sein. Wegen seiner Tiefe an dieser Stelle des nördlichen Ufers und den unterschiedlichen Wassertemperaturen gelte der Gardasee dort als gefährlich. Bürgermeisterin Christina Santi habe demnach bereits neue Warnschilder angekündigt, die an der Stelle aufgestellt werden sollen.