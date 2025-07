Wohnst du noch, oder reist du schon? Wie ein Paar auf ein Kreuzfahrtschiff zog

Es soll Menschen geben, die das ganze Jahr über nur auf eines hinarbeiten – Urlaub, die angeblich schönsten Wochen des Jahres. Sonnenbaden in der Karibik, Sagrada Familia kucken in Barcelona, Bierkönig-Marathon am Ballermann – jeder nach seinen Vorlieben. So oder ähnlich sieht der Alltag von Lanette und Johan Canen aus den USA künftig aus. Weil die Lebenshaltungskosten auf Hawaii unaufhörlich nach oben kletterten, sind sie ganz umgestiegen und verbringen ihr Leben auf einem Kreuzfahrtschiff. Seit kurzer Zeit hat das Paar auf der „Villa Vie Odyssey“ eingecheckt. Der Kreuzfahrer steuert in den nächsten dreieinhalb Jahren 425 Ziele rund um den Erdball an. Danach soll nicht Schluss sein, sie wollen viele Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff bleiben.

Lanette Canen: „Wir wollen nur Erlebnisse“

„Wir sind beide 55 und brauchen nichts mehr. Wir wollen einfach nur Erlebnisse“, erzählten die beiden der Zeitung Daily Mail. 3100 Euro müssen sie pro Monat für Unterkunft, Verpflegung und Service berappen. Das sei günstiger als die Lebenskosten auf Hawaii, sagt Lanette. Sie ist überzeugt davon, dass angesichts weltweit steigender Mieten der Doppelbett-Kabine die Zukunft gehört. Wohnst du noch, oder reist du schon? Um ihr künftiges Leben zu finanzieren, haben sie unter anderem eine gut laufende Autovermietung samt 31 Fahrzeugen verkauft.

365 Tage Urlaub im Jahr bringen aber auch Nachteile mit sich. Von Familie und Freunden haben sich die Canens verabschiedet. Geburtstag wird mit dem Partner gefeiert. Andere Gäste und die Crew werden zur neuen Familie. An Bord ist man niemals allein. Aber mal ehrlich: Wer freut sich nicht nach dem Urlaub auf den Kaffee dahoam oder den Biergartenbesuch mit der Blosn?