ADAC erwartet wegen Corona-Lockerungen Staus um Pfingsten

Weil deutschlandweit Corona-Reiseeinschränkungen gelockert werden, drohen an Pfingsten Staus auf den Straßen. Welche Strecken betroffen sind, zeigt die Übersicht.

Autofahrer in ganz Deutschland müssen sich nach ADAC-Prognosen am langen Pfingstwochenende auf volle Straßen und teils lange Staus einstellen. Wegen der deutschlandweiten Lockerungen der Corona-Reiseeinschränkungen würden sich mutmaßlich viele Menschen für Kurztrips mit dem Auto im Inland entscheiden, teilte der ADAC am Montag mit. Besonders am Freitag, Samstag und Montag seien Verzögerungen deshalb vorprogrammiert.

Stauschwerpunkte sind demnach besonders die Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München und Frankfurt, die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee sowie diverse Autobahnen. Weil das sonst an Sonn- und Feiertagen übliche Lkw-Fahrverbot zur Sicherstellung der Versorgung in der Corona-Krise vorerst aufgehoben ist, müssen sich Autofahrer außerdem an allen Reisetagen auf Lastwagenverkehr auf den Straßen einstellen.

Auf diesen Strecken droht laut ADAC rund um Pfingsten am meisten Stau:

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume Hamburg , Berlin , Köln , Frankfurt , Stuttgart , München

, , , , , A1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck

– – – A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Berlin

– – – A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

– – – – A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Chemnitz – Dresden

– – A5 Hattenbacher Dreieck – Darmstadt – Karlsruhe

– A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

– – A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/ Reutte

– und – Füssen/ A7 Hamburg – Flensburg

– A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

– – – A9 München – Nürnberg – Berlin

– – A81 Stuttgart – Singen

– Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

Pfingsten: Wohl kein großer Reisestress an den Grenzen

An den Grenzen ist aber einem ADAC-Sprecher zufolge kein großer Reisestress zu erwarten. "Wir haben sicher ein intensives Reisewochenende, aber das wird sich alles in erster Linie in Deutschland abspielen." Nur die Grenzen zu den Niederlanden und nach Luxemburg sind derzeit offen und ohne systematische Kontrollen passierbar.

Die Einreise nach Frankreich, Österreich und in die Schweiz ist dagegen weiterhin nur mit triftigem Grund erlaubt und wird stichprobenartig kontrolliert. Die Grenzen nach Polen und in die Tschechische Republik bleiben im Regelfall für Autoreisende komplett geschlossen. Eine allgemeine Warnung des Auswärtigen Amtes für touristische Auslandsreisen gilt noch.

Trotz des langen Pfingstwochenendes und des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg sei insgesamt aber davon auszugehen, dass das Stauniveau weit hinter dem der vergangenen Jahre zurückbleiben dürfte, sagte der Sprecher. Verkehrsdaten des Himmelfahrtswochenendes hätten gezeigt, dass die Corona-Pandemie auch an Feiertagen für insgesamt weniger Verkehr sorge. "Da sind die Leute einfach deutlich weniger unterwegs. Das wird auch an Pfingsten so sein." (dpa/AZ)

