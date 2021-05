Sendetermine, Sendezeit und mehr: Alle Infos zu "Grill den Henssler" 2021

"Grill den Henssler" läuft aktuell mit einer neuen Staffel auf Vox. Alles über Sendetermine und Sendezeit sowie weitere Infos zur Show erhalten Sie hier.

"Grill den Henssler" ist derzeit mit neuen Folgen auf Vox zu sehen. Zahlreiche Prominente treten im Duell gegen den Profi an, um das Preisgeld für den guten Zweck zu gewinnen.

Wann sind die Sendetermine und Sendezeiten der Koch-Show? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zu "Grill den Henssler" 2021.

Start-Termin: Seit wann ist "Grill den Henssler" 2021 bei Vox zu sehen?

Die neue Staffel von "Grill den Henssler" startete am Sonntag, 11. April 2021, auf Vox. Wie gewohnt wird die Sendung immer zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Sendetermine und Sendezeit von "Grill den Henssler" 2021

"Grill den Henssler" 2021 läuft auch in dieser Staffel immer sonntags in wöchentlichem Rhythmus. Hier finden Sie die Sendetermine des Koch-Duells im Überblick:

Folge Sendetermin Sendezeit Folge 1 Sonntag, 11.04.2021 20.15 Uhr Folge 2 Sonntag, 18.04.2021 20.15 Uhr Folge 3 Sonntag, 25.04.2021 20.15 Uhr Folge 4 Sonntag, 02.05.2021 20.15 Uhr Folge 5 Sonntag, 09.05.2021 20.15 Uhr Folge 6 Sonntag, 16.05.2021 20.15 Uhr Folge 7 Sonntag, 23.05.2021 20.15 Uhr

Kandidaten von "Grill den Henssler" 2021

In dieser Staffel trifft Steffen Henssler im Duell sowohl auf alte Bekannte, als auch auf neue Gesichter. Das sind die Promis, die den Henssler "grillen" wollen:

Folge 1

Vorspeise : Tom Beck

: Hauptgericht: Sophia Thomalla

Dessert: Harald Glööckler

Koch-Coach: Haya Molcho

Folge 2 (Special - mit nicht prominenten Hobbyköchen)

Vorspeise : Martina Koll aus Holzkirchen

: aus Zwischengang: Pascal Rodermund aus Wittlich

aus Hauptgericht: Victoria Fonseka aus Düsseldorf

Dessert: Peter und Lea Passian aus Straubing

aus Koch-Coach: Alexander Herrmann

Folge 3

Vorspeise : Froonk Matthée

: Froonk Matthée Hauptgericht: Désirée Nick

Dessert: Barbara Becker

Koch-Coach: Ralf Zacherl

Folge 4 (Jubiläum: 100. Folge)

Vorspeise : Detlef Steves

: Hauptgericht: Mario Barth

Dessert: Panagiota Petridou

Koch-Coach: Ali Güngörmüş

Folge 5 (Muttertags-Special)

Vorspeise : Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs

: mit Mutter Hauptspeise: Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels

mit Mutter Engels Dessert: Moritz Sachs mit " Lindenstraße "-Mama "Mutter Beimer" alias Marie-Luise Marjan

Folge 6

Vorspeise : Joris

: Joris Hauptgericht: Jeanette Biedermann

Dessert: Johannes Oerding

Koch-Coach: Kristof Mulack

Folge 7

Vorspeise : Olaf Schubert

Hauptgericht: Jürgen von der Lippe

Dessert: Mandy Capristo

Koch-Coaches: Nathalie und Jennifer Dienstbach

Die Jury von "Grill den Henssler" 2021

Die Jury von "Grill den Henssler" bleibt auch in der neuen Staffel 2021 gleich. Diese Juroren bewerten die Gerichte von Steffen Henssler und den Kandidaten:

Reiner Calmund

Mirja Boes

Christian Rach

Moderatorin Laura Wontorra

Laura Wontorra wird auch in diesem Jahr wieder durch das Koch-Duell führen und dem Koch-Profi über die Schulter schauen. Bevor die 32-Jährige in Staffel 11 die Moderation übernahm, war Laura Wontorra bereits selbst mehrfach Gast in der Sendung und versuchte, den Star-Koch zu schlagen.

"Grill den Henssler" 2021 live im TV und Stream - Die Übertragung

"Grill den Henssler" 2021 können Sie neben der Ausstrahlung im TV auch live im Stream oder als Wiederholung auf TVNow abrufen.

