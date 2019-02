vor 50 Min.

Let's Dance 2019: Kandidaten der neuen Staffel Panorama

Bei Let's Dance 2019 werden insgesamt 14 Kandidaten um den Titel tanzen. Wer ist von den Teilnehmern der Sendung schon bekannt?

News zu Let's Dance 2019 bekommen Sie hier.

Die Kandidaten von Let's Dance 2019 haben alle wieder nur ein Ziel: Sie wollen in der Show die Jury mit ihren Tanzeinlagen überzeugen und am Ende den Titel "Dancing Star" holen. Bisdahin müssen die Teilnehmer aber viele Folgen überstehen, nach denen immer ein Paar aus Promi-Kandidat und Profi-Tänzer ausscheidet. Im vergangenen Jahr gewann am Ende Moderator Ingolf Lück die Show.

2019 kehrt Let's Dance am 15. März zurück und läuft dann wie gewohnt auf RTL. Die 14 Kandidaten werden bis dahin nach und nach enthüllt. Bisher ist erst ein Promi bekannt, der bei Let's Dance 2019 mittanzt.

Let's Dance 2019: Kandidaten

Barbara Becker: Die 52-Jährige ist als Schauspielerin und Designerin bekannt - sie brachte unter anderem eine eigene Schmuckkollektion auf den Markt und entwirft Raumausstattung wie Gardinen oder Teppiche. Sieben Jahre lang war sie mit Tennisstar Boris Becker verheiratet. Über ihre Teilnahme an Let's Dance 2019 sagt sie: "Normalerweise denke ich zu viel und tanze zu wenig."

Wenn weitere Kandidaten bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

Kandidaten bei Let's Dance 2019 müssen Jury überzeugen

Welcher Kandidaten überzeugen bei Let's Dance? Das wird in jeder Folge eine Jury bewerten. Auch in der neuen Staffel ist dafür die bewährte Besetzung zurück: Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten die Tänzer.

Auch bei den Moderatoren gibt es im Vergleich zur letzten Staffel keine Änderung. Damit führen wieder Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch die Sendung.

Ab dem 15. März 2019 läuft Let's Dance jeden Freitagabend auf RTL. In diesem Jahr wird die Sendung übrigens auch noch auf eine Live-Tour gehen. Promis und die bekannte Jury sind ab dem 8. November in den Konzertarenen 16 großer Städte zu sehen. (AZ)

Themen Folgen