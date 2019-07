28.07.2019

"Söhne und Väter": So war der Saarbrücken-Tatort

Im Tatort aus Saarbrücken geht es um schwierige Familienverhältnisse. Ein Lehrer und ein Schüler sind tot. Lohnt sich "Söhne und Väter"? Die Kritik.

Der Tatort ist in der Sommerpause. In den kommenden Wochen zeigt das Erste am Sonntagabend Wiederholungen alter Fälle. Die Erstausstrahlung des Saarbrücken-Tatorts "Söhne und Väter" fand am 29. Januar 2017 statt.

Handlung: Der Saarbrücken-Tatort am Sonntag im Schnellcheck

Alles beginnt mit einem makaberen Schülerstreich: Nachdem Karim, Pascal und Enno in ein Beerdigungsinstitut eingebrochen und ein Ringelschwänzchen zwischen die Pobacken ihres verstorbenen Lehrers Dirk Rebmann geklemmt haben (weil er nun mal "ein totales Schwein und Arschloch" war), schläft der total betrunkene Enno auf einer Rollbahre ein. Seine Kumpels lassen ihn zurück, am nächsten Morgen ist der Junge tot. Erfroren in der Kühlkammer.

Das ruft Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) und sein Team auf den Plan. Doch was zunächst wie ein Schülerstreich mit tödlichem Ausgang aussah, ist auf den zweiten Blick doch etwas komplizierter. Und als Stellbrink an der Leiche des toten Lehrers - ein Ex-Radprofi - auch noch Symptome einer Vergiftung entdeckt, müssen sogar zwei Todesfälle aufgeklärt werden.

Stellbrink und seine Kolleginnen Lisa Marx (Elisabeth Brück) und Mia Emmrich (Sandra Maren Schneider) ermitteln zunächst im Freundeskreis des toten Jungen und stoßen dabei auf einige problematische Vater-Sohn-Konstellationen und auf einen Sternekoch, der einiges zu verbergen hat.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Söhne und Väter" einzuschalten?

Was spricht für diesen Tatort aus Saarbrücken? Zunächst einmal die Charaktere. Die Mitglieder der großkotzigen Metzgersfamilie mit Swimmingpool, die tatsächlich so saarländisch reden wie Heinz Becker und die Seinen. Wo doch sonst im Tatort nur die Spusi dem Dialekt frönen darf.

Was Frauen so in Handtaschen mitführen: Petra Lamy als Schulsekretärin, Devid Striesow als Hauptkommissar Jens Stellbrink und Edda Petri alias Schuldirektorin Petra Neuhoff. Bild: Manuela Meyer, SR

Was gegen „Söhne und Väter“ spricht? Dass Stellbrink vom Drehbuch die guten Sprüche zugeteilt bekommt („Familie ist die kleinste Terrorzelle“), derweil die Kollegin Lisa Marx nur als bessere Stichwortgeberin fungiert. Schade, denn das will halt gar nicht mehr in eine Krimi-Fernsehlandschaft passen, in der längst Hauptkommissarinnen gleichberechtigt sind.

Das waren die Pressestimmen zur Erstausstrahlung von "Söhne und Väter": "Ein weiterer Tiefpunkt": Pressestimmen zum Saarbrücken-Tatort

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Saarbrücken-Tatort

Jens Stellbrink: Devid Striesow

Lisa Marx: Elisabeth Brück

Horst Jordan: Hartmut Volle

Mia Emmrich: Sandra Maren Schneider

Nicole Dubois: Sandra Steinbach

Karim Löscher: Emilio Sakraya

Jean Carlinó: Jophi Ries

Daniela Rebmann: Sanne Schnapp

Pascal Weller: Emil Reinke

Rebecca Weller: Marie Bendig

Renate Weller: Christine Zart

Rudi Weller: Thomas Schweiberer

Moritz Stellbrink: Ludwig Simon

Petra Neuhoff: Edda Petri

Monique Fischer: Franziska Blickle

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste immer auf seiner Website und auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Hölzer und Schürk sind das neue Tatort-Team in Saarbrücken

Devid Striesow als Jens Stellbrink ermittelte von 2013 bis 2019 in und rund um Saarbrücken. "Der Pakt", der im Januar ausgestrahlt wurde, war der achte und letzter Fall des Hauptkommissars. Der Vespa fahrende Ermittler und Yoga-Fan hatte anfangs keinen leichten Stand bei den Zuschauern. Die Quoten waren zwar meist recht ordentlich, die Kritiken dafür alles andere als gut.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Oliver Dietze, dpa

Das neue Team steht bereits fest: Daniel Sträßer als Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Leo Hölzer sind künftig dir Protagonisten im Tatort des Saarländischen Rundfunks. Zum Team gehören neben den Kriminalhauptkommissaren auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel. Drehstart für den ersten Tatort mit der neuen Crew war im März.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

28. Juli: "Tatort: Söhne und Väter" (Wdh., Saarbrücken)

04. August: "Tatort: Gott ist auch nur ein Mensch" (Wdh., Münster)

11. August: "Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft" (Magdeburg)

18. August: "Tatort: Nemesis" (Dresden)

25. August: "Polizeiruf 110: Heimatliebe" (Brandenburg)

01. September "Tatort: Falscher Hase" (Frankfurt)

Themen Folgen