"Tiere der Großstadt": So war der Berlin-Tatort

Der Berlin-Tatort gestern war eine Wiederholung. Zwei Morde beschäftigten Rubin und Karow. Lohnte sich "Tiere der Großstadt"?

"Tiere der Großstadt " hieß der Tatort aus Berlin , der gestern am Sonntag (15.08.2021) im Ersten lief und jetzt in der Mediathek zu sehen ist. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung fand am 26. August 2018 statt.

und ermitteln in zwei Fällen parallel. Zunächst scheint es so, als hätten die nichts miteinander zu tun. In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Berlin-Tatort gestern am Sonntag im Schnellcheck

Kurz hintereinander werden Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) an Tatorte in der City und am Stadtrand gerufen. Mitten auf dem Kurfürstendamm liegt Tom Menke (Martin Baden), Betreiber des "Robista" Coffeshops, tot in seinem Kiosk. Der Roboter, der hier statt eines Menschen Kaffee ausschenkt und verkauft, steht still.

Im Grunewald ist eine junge Frau (Stefanie Stappenbeck) unterwegs, die über das erste Grün in der noch winterlichen Natur bloggen will. Zu ihrem Entsetzen entdeckt sie eine leblose Joggerin. Gerichtsmedizinerin Nasrin Reza (Maryam Zaree) findet Wildschweinhaare in der großen Wunde des Opfers. Rubin übernimmt die Ermittlungen im Fall der toten Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov), Karow konzentriert sich derweil auf den Fall Tom Menke.

Die Bloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck) findet an einem eiskalten Wintertag im Wald die tote Joggerin Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov). Foto: Conny Klein, rbb

Kritik: Lohnt es sich bei "Tatort: Tiere der Großstadt" einzuschalten?

Dieser Berlin-Tatort regt zum Nachdenken an, denn er beschäftigt sich mit einem aktuellen Thema: Immer mehr Arbeiten werden nicht mehr von Menschen, sondern von Robotern übernommen. Viele fragen sich, ob das gut gehen kann. Andererseits geht es aber auch um die Angst vor der zerstörerischen Kraft der Natur. Der Kontrast zwischen Technologie und Natur ist auch eines der Elemente, das die beiden Fälle miteinander verknüpft. Ein anderes ist das Motiv der beiden Morde.

Sehenswert sind auch die Charaktere, mit denen sich die Hauptkommissare auseinandersetzen müssen: die Bloggerin Charlie, ein alter Mann, der von seinem Fenster aus alles um ihn herum beobachtet und die Katzenliebhaberin und Witwe des Coffeeshop-Besitzers. Tatort-Regisseur Roland Suso Richter überzeugt außerdem mit seiner Erzähltechnik.

Reno Gröning (Kai Scheve), der Mann der getöteten Carolina, erzählt Rubin und Karow, dass ihr Baby kurz nach der Geburt starb. Foto: Conny Klein, rbb

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Berlin-Tatort gestern

Nina Rubin : Meret Becker

: Robert Karow : Mark Waschke

: Kathrin Menke : Valery Tscheplanowa

: Reno Gröning : Kai Scheve

: Anna Feil : Carolyn Genzkow

: Nasrin Reza : Maryam Zaree

: Klaas Andresen : Frank Leo Schröder

: Frank Albert: Horst Westphal

Tom Menke : Martin Baden

: Carolina Gröning : Tatiana Nekrasov

: Charlie: Stefanie Stappenbeck

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Rubin und Karow sind das Tatort-Team in Berlin

Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) sind vielleicht das lässigste Team im Tatort - und eines der jüngsten. Seit 2015 ist das Duo in der Hauptstadt im Einsatz. Bevor Becker 2022 aus dem Berliner Krimi aussteigt, gibt es noch ein paar Folgen. Ihre Nachfolgerin wird Corinna Harfouch.

Nina Rubin stammt aus dem Berliner Wedding und lebt in Kreuzberg – bis vor Kurzem mit ihrem Mann Viktor und den Söhnen Kaleb und Tolja. Sie liebt das Berliner Nachtleben und lebt sich beim Tanzen aus – mehr als nur ein temperamentvoller Ausgleich für ihre anstrengende Arbeit im Morddezernat, es ist auch die Sehnsucht nach maximaler Intensität.

Karow kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus in Pankow. Er besitzt ein ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, das andere erstaunt und ihm in seiner Arbeit Erkenntnisse liefert, die selbst Kollegen verblüffen. Er verfügt über eine hohe Abstraktionsfähigkeit und ein brillant logisches, beängstigend schnelles Denkvermögen. Karow lebt allein. Dabei genießt er seine Freiheiten und lässt nichts anbrennen.

Mit dem Berliner Fall "Die dritte Haut" hat sich der Tatort am 6. Juni in die Sommerpause verabschiedet. Bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle bzw. Erstausstrahlungen verzichten. Dann startet die neue Tatort-Saison mit der Folge "Wer zögert, ist tot" aus Frankfurt.

Ganz aus dem Programm ist der Sonntagabend-Krimi in der Sommerpause allerdings nicht: Bis Ende August sind im Ersten laut Programmplan immer mal wieder Tatort-Wiederholungen geplant. Was Tatort-Fans in der zweiten Jahreshälfte erwartet, erfahren Sie hier.