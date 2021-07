Infos zu "The White Lotus" auf Sky: Satire im Paradies

Im Luxus-Resort "White Lotus" wollen gut betuchte Gäste einen erholsamen Urlaub verbringen - doch der Schein trügt. Hier alle Infos zu "The White Lotus" auf Sky.

"The White Lotus" ist eine neue Mini-Serie von HBO und ist seit Mitte Juli bei Sky zu sehen. In der satirischen Serie geht es um eigenwillige Urlauber in einem Luxus-Resort auf Hawai und die Hotelangestellten, die alles versuchen, um die teils übertriebenen Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen. Der erholsame Urlaub wird für alle Beteiligten zur Zerreißprobe.

Handlung, Trailer, Übertragung live im TV und Stream und Darsteller - lesen Sie hier alle Infos zur neuen Mini-Serie auf Sky.

Datum: Wann geht "The White Lotus" bei Sky an den Start? Wie läuft die Übertragung?

"The White Lotus" ist in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2021 auf Sky Ticket und Sky Q in der Originalfassung gestartet. Das Start-Datum der deutschen Ausgabe ist laut Sky für den 23. August geplant. Die Episoden werden wöchentlich bei Sky ausgestrahlt.

"The White Lotus", Handlung: Worum geht es in der Mini-Serie auf Sky?

"The White Lotus" ist eine Gesellschaftssatire und spielt auf einem paradiesischen Luxus-Resort auf Hawaii. Resort-Manager Armond und seine Angestellten versuchen alles, um den eigenwilligen und snobistischen Gästen einen schönen Urlaub zu ermöglichen, kommen dabei aber an ihre Grenzen. Spa-Managerin Belinda muss sich um einen bedürftigen Gast kümmern und wird dabei emotional ausgelaugt. Nach und nach bröckelt die Idylle des Hotels "White Lotus".

"The White Lotus": Folgen im Überblick

"The White Lotus" wird insgesamt 6 Episoden haben, die je etwa 60 Minuten dauern.

Folge 1: Arrivals

Folge 2: New Day

Folge 3: Mysterious Monkeys

Folge 4: Recentering

Folge 5: The Lotus-Eaters

Folge 6: Departures

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "The White Lotus"

Connie Britton spielt die erfolgreiche Businessfrau Nicole, die ihre Familie gerne herumkommandiert. Die 54-Jährige war zuletzt im Film "Joe Bell" (2020) zu sehen und hat neben "The White Lotus" in vielen anderen TV-Sendungen mitgewirkt.

Connie Britton bei ihrer offiziellen Vorstellung zur neuen Botschafterin des guten Willens. Im Juli ist die bei "The White Lotus" zu sehen. Foto: Christina Horsten, dpa

Hier finden Sie eine Auswahl der Schauspieler im Cast:

Schauspieler Rolle Charakterprofil Connie Britton Nicole erfolgreiche Businessfrau Steve Zahn Mark Ehemann mit Minderwertigkeitskomplex Fred Hechinger Quinn sozial unbeholfener Gamer Sydney Sweeney Olivia Tochter von Nicole ; College-Studentin Brittany O'Grady Paula scharfzüngige College-Studentin; Freundin von Paula Jake Lacy Shane Patton selbstbewusst; verbringt seine Flitterwochen im Hotel " White Lotus " Alexandra Daddario Rachel verbringt ihre Flitterwochen im Hotel " White Lotus Molly Shannon Kitty aufdringliche Mutter von Shane Jennifer Coolidge Tanya McQuoid wohlhabende, labile Frau Murray Bartlett Armond anspruchsvoller Resort-Manager Natasha Rothwell Belinda bodenständige Spa-Managerin

Offizieller Teaser Trailer zu "The White Lotus" von HBO

"The White Lotus": Produzenten und Autoren - weitere Infos

"The White Lotus" stammt aus der Feder von Mike White. Er hat bei der Mini-Serie ebenfalls Regie geführt. Hier finden Sie auch die Produzenten der Sendung:

Drehbuch und Regie: Mike White .

. Executive Producer: Mike White , David Bernad , Nick Hall.

, , Nick Hall. Co-Executive Producer: Mark Kamine.



