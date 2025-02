Abnehmen durch Brennnessel-Kapseln: Was steckt hinter dem TikTok-Trend?

Trends rund ums Abnehmen werden mittlerweile vor allem in Social-Media-Kanälen geboren. Aktuell steht ein bislang eher unbekanntes Diät-Hilfsmittel im Fokus: Brennnessel-Kapseln. Einige Influencerinnen und Influencer zeigen Vorher-Nachher-Bilder und -Videos und loben den Effekt der Kapseln. Die Influencerin Alicia Aurora etwa präsentiert ihren knapp 20.000 Followern, wie sich ihr Körper nach einer Woche verändert haben soll, in der sie Brennnessel-Kapseln zu sich nahm. Ihr Bauch sei „viel flacher“ und „definierter“, sagt sie in ihrem TikTok-Video. Doch kann durch die Kapseln tatsächlich so schnell ein Effekt erzielt werden? Und wie können Brennnesseln überhaupt beim Abnehmen helfen?

Können Brennnessel-Kapseln beim Abnehmen helfen?

Brennnesseln haben eine entwässernde Wirkung. Laut ZDF heute sorgen Kalium und sekundäre Pflanzenstoffe dafür, dass der Körper entwässert wird. Man kann tatsächlich in kurzer Zeit mehrere Kilogramm verlieren, wenn Wassereinlagerungen abgebaut werden. Durch Brennnessel-Kapseln, die vor allem aus getrockneten Brennnesselblättern bestehen, kann daher tatsächlich schnell ein sichtbarer Effekt erreicht werden.

Fett verliert man durch die Kapseln allerdings nicht. Zudem hält die Wirkung nicht lange an, wie Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der TU München, dem ZDF erklärt. Hauner hält es für unwahrscheinlich, dass mit Brennnessel-Kapseln schnell hohe Gewichtsverluste erzielt werden können. In jedem Fall keine nachhaltigen, da das Wasser schnell zurück im Körper sei. Auch Daniela Krehl, stellvertretende Referatsleitung der bayerischen Verbraucherzentrale, machte auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA klar, dass keine Auswirkungen auf das Körperfett nachgewiesen sind.

Haben Brennnessel-Kapseln Nebenwirkungen?

Wer kurzfristig eine optische Veränderung erreichen möchte, der könnte mit Brennnessel-Kapseln Erfolg haben. Wenn Sie dauerhaft abnehmen möchten, sollten Sie sich allerdings nicht auf das Produkt verlassen, das kein Wundermittel ist.

Immerhin: Aus gesundheitlicher Sicht bedenklich sind Brennnessel-Kapseln kaum. Sie gelten als „relativ sicher“, sagt Krehl. Mögliche Nebenwirkungen sind demnach vor allem allergische Reaktionen und Magenbeschwerden. Letztere werden auch in Social-Media-Kanälen diskutiert. Eine Influencerin berichtete beispielsweise, dass sie die Kapseln nur nach dem Essen nehme, da ihr Magen von dem Brennnessel-Extrakt sonst belastet sei.

Übrigens: Auch Brennnessel-Tee kann Teil einer effektiven Diät sein.