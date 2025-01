Bauchfett reduzieren: Kann dieser Käse beim Abnehmen helfen?

Wer für seine Gesundheit abnehmen will, sollte auch darauf achten, Bauchfett zu verlieren. Denn dieses sogenannte viszerale Fett begünstigt laut der Deutschen Adipositas-Gesellschaft Herzkrankheiten und Diabetes Typ 2. Jeder dritte Deutsche hat demnach einen deutlich erhöhten Bauchumfang und ist somit gefährdet. Um ein gesundes Leben zu führen, ist es von Vorteil, das Bauchfett niedrig zu halten. Eine Studie hat untersucht, ob Hüttenkäse dabei unterstützen kann. Was das Ergebnis ist und was außerdem gegen Bauchfett hilft.

Bei welchem Käse verliert man Bauchfett?

Eine Studie, die im British Journal of Nutrition erschienen ist, untersuchte, ob Hüttenkäse beim Reduzieren von Bauchfett hilfreicher sein kann als andere proteinreiche Lebensmittel. Das Forscherteam um die Ernährungswissenschaftler Samantha Leyh und Michael Ormsbee wollte herausfinden, wie es sich auswirkt, wenn Menschen vor dem Schlafengehen Nahrungsmittel mit hohem Eiweißgehalt zu sich nehmen. Dafür aß ein Teil der ausschließlich weiblichen Probanden Hüttenkäse, 30 Minuten bevor sie sich schlafen legten. Eine andere Gruppe bekam Proteine in Form eines Casein-haltigen Getränks. Und eine dritte Gruppe nahm Placebos zu sich, also ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff.

Vorausgehende Studien hatten angenommen, dass Hüttenkäse und andere proteinreiche Lebensmittel, insbesondere abends eingenommen, zum einen das Hungergefühl senkten, zum anderen den Fettstoffwechsel ankurbelten. Die britischen Forscher sahen zwar leichte Unterschiede zwischen den Probandinnen, die abends Proteine zu sich nahmen, und denen, die das Placebo nahmen. So hatten die Studienteilnehmerinnen, die den Hüttenkäse aßen oder das Casein-Protein tranken, weniger Hunger und waren länger satt. Trotzdem stuften die Forscher den Unterschied als nicht signifikant genug ein.

Hüttenkäse: Was macht ihn so gesund?

Auch wenn Hüttenkäse nicht die Wunderwaffe gegen Bauchfett ist, ist er laut Angaben der AOK doch sehr förderlich für die Gesundheit und kann mit seinen Nährwerten beim Abnehmen unterstützen. 100 Gramm des körnigen Frischkäses enthalten nämlich nur etwas über 100 Kilokalorien. Das macht ihn zum perfekten Snack, wenn man ein Kaloriendefizit einhalten möchte.

Außerdem enthält Hüttenkäse wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente: Natrium, Calcium, Leucin, Valin und Eiweiß sind wichtig, um Muskelmasse aufbauen und erhalten zu können. Eine proteinreiche und gleichzeitig kohlenhydratarme Ernährung soll sich laut AOK positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken und beim Abnehmen unterstützen.

Abnehmen: Was hilft gegen Bauchfett?

Um viszerales Fett zu verlieren, empfehlen Krankenkassen wie die Barmer, den Lebensstil nachhaltig zu verändern. Eine Kombination aus ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung und Stressmanagement sei wichtig, um Bauchfett zu reduzieren und wegzuhalten. Hier alle Tipps, der Barmer:

Um viszerales Fett zu bekämpfen, sollte man auf eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung setzen. Dazu gehören viel Gemüse und Obst. Zucker und Salz sollte man nur in Maßen zu sich nehmen.

Auch entzündungshemmende Lebensmittel sollten auf dem Speiseplan stehen: Vitamin-C-haltiges Obst und Gemüse wie Spinat, Paprika und Johannisbeeren sind nützlich, genauso wie Fisch oder Leinsamen, die Omega-3 liefern.

Ausreichend Bewegung im Alltag ist ebenfalls essenziell, wenn man Bauchfett verlieren will. Dabei helfen schon kleine Veränderungen. Zum Beispiel kann man die Treppe statt des Aufzuges nehmen oder zukünftig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

Neben Alltagsbewegung empfiehlt die Barmer aber auch gezieltes Training. Am besten ist eine Kombination aus Ausdauersport, wie Joggen oder Schwimmen, und Krafttraining. Mit letzterem baut man Muskelmasse auf. Je mehr man davon hat, desto mehr Energie verbraucht man im Ruhezustand, was das Bauchfett reduziert.

Auch das Stresshormon Cortisol kann sich negativ auf den Fettstoffwechsel auswirken. Es ist darum wichtig, möglichen Stress zu reduzieren. Hier können Meditationen und Atemübungen helfen. Auch ausreichend Schlaf senkt den Cortisolwert und beeinflusst den Stoffwechsel.