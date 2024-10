Abnehmen: Diese kohlenhydratreichen Lebensmittel sollten Sie vermeiden

Der Weg zu weniger Gewicht führt über Disziplin und einen gesunden Lebensstil. Dabei kommt es insbesondere auf genug Bewegung an, wobei Joggen, Radfahren und Schwimmen Wunder wirken können, aber auch Spaziergänge eingestreut werden können.

Daneben ist natürlich die Ernährung wichtig, die ausgewogen sein sollte. Es geht sowohl um die Menge als auch die Art der Speisen. Fast Food wirkt kontraproduktiv, auch bei Getränken sollte auf kalorienarme Optionen geachtet werden. Mit zunehmendem Alter und auch schon nach dem 40. Geburtstag spielt die richtige Ernährung eine umso größere Rolle, sollen nicht zusätzliche Pfunde auf den Hüften landen.

In diesem Text dreht sich alles um kohlenhydratreiche Lebensmittel, die unbedingt zu vermeiden sind, soll die Waage bei der nächsten Gewichtsüberprüfung nicht schwerer ächzen.

Kohlenhydrate: Was ist darunter zu verstehen?

Der Lebensmittelverband Deutschland informiert: „Kohlenhydrate sind lebensnotwendig, da der Körper sie für seinen Stoffwechsel braucht – insbesondere zur Energiegewinnung.“ Sie bestehen aus unterschiedlichen Zuckermolekülen und werden in Einfachzucker (Monosaccharide), Zweifachzucker (Disaccharide) und Mehrfach- oder Vielfachzucker (Oligosaccharide oder Polysaccharide) unterteilt. Letztere schmecken nicht süß.

Zu Einfachzucker zählen Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker) und Galaktose (Schleimzucker). Unter Zweifachzucker werden Maltose (Malzzucker), Laktose (Milchzucker) oder Saccharose (Haushaltszucker) verstanden. Mehrfach- und Vielfachzucker sind etwa Stärke, Glykogen und Ballaststoffe.

Kohlenhydrate sind in Form von Stärke in Brot, Kartoffeln oder Nudeln enthalten, als Milchzucker in Milchprodukten oder als Fruchtzucker in Obst und Gemüse. Folglich kommt kaum eine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate aus.

Kohlenhydrate: Wie werden sie im Körper verarbeitet?

Laut der Stiftung Gesundheitswissen beginnt die Verarbeitung von Kohlenhydraten aus der Nahrung bereits im Mund. Dort erfolgt die Spaltung in Einfachzucker und Mehrfachzucker. Der Körper spaltet sie dann im Dünndarm in Einfachzucker und nimmt sie anschließend ins Blut auf.

Bei der Menge an Glukose im Blut wird vom Blutzuckerspiegel gesprochen. Dieser wird von der Bauchspeicheldrüse geregelt. Steigt der Blutzuckerspiegel, dann schüttet sie Insulin aus. Dieses Hormon wiederum sorgt dafür, dass die Körperzellen Glukose aufnehmen.

Überschüssige Glukose wird in Speicherzucker (Glykogen) umgewandelt und vor allem in Leber und in Muskeln als Energiereserve gespeichert. Bei einem Glukose-Überschuss legt der Körper auch Fettspeicher an.

So kann Zucker zu Übergewicht oder sogar zu Fettleibigkeit (Adipositas) führen, wenn es in zu großen Mengen konsumiert wird. In der Folge können Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte auftreten.

Viel zu schleppen: Übergewicht bereitet im Alltag so manche Sorgen.

Abnehmen: Welche kohlenhydratreichen Lebensmittel sollten vermieden werden?

Eine Übersicht von Lebensmitteln, die besonders viele Kohlenhydrate beinhalten, bietet der BMI-Rechner der „Sun Sirius GmbH“ aus Leipzig. Dort finden sich unter anderem folgende Angaben:

Lakritze: 85 Kohlenhydrate (KH) pro 100 Gramm (g)

Puddingpulver Vanille: 85 KH pro 100 g

Cranberries getrocknet: 81 KH pro 100 g

Gummibärchen: 80 KH pro 100 g

Marmorkuchen: 79 KH pro 100 g

Cornflakes, natur: 78 KH pro 100 g

Honig: 78 KH pro 100 g

Marmelade: 78 KH pro 100 g

Dominosteine: 75 KH pro 100 g

Rosinen: 75 KH pro 100 g

Weizenknäckebrot: 74 KH pro 100 g

Hirseflocken: 73,3 KH pro 100 g

Butterkekse: 72 KH pro 100 g

Zwieback: 72 KH pro 100 g

Makronen: 72 KH pro 100 g

Polenta: 71 KH pro 100 g

Salzstangen: 70 KH pro 100 g

Diese Getränke beinalten demnach besonders viele Kohlenhydrate:

Eierlikör (20% Vol.): 26 KH pro 100 Milliliter (ml)

Ramazotti Kräuterlikör: 25 KH pro 100 ml

Aperol Likör: 25 KH pro 100 ml

Likör (20% Vol.): 20 KH pro 100 ml

Kakaomilch (1,5 oder 3,5% Fett): 20 KH pro 100 ml

Es gibt demnach auch Lebensmittel, die über gar keine Kohlenhydrate verfügen – was aber nicht mit einer Verzehrempfehlung gleichzusetzen ist. Dabei handelt es sich in erster Linie um tierische Produkte.

Bei Getränken kommen beispielsweise Mineralwasser, schwarzer Kaffee, Cola Zero, Red Bull sugarfree und verschiedene Teesorten ohne Kohlenhydrate aus. Gleiches gilt auch für alkoholische Getränke wie Grappa, Obstler, Ouzo, Rum oder Schnaps – deren übermäßiger Konsum bringt allerdings ganz andere Sorgen als Übergewicht mit sich. Besser ist es, auf Alkohol zu verzichten.

Übrigens: Manche Lebensmittel helfen beim Abnehmen. Auch einige Obstsorten lassen die Pfunde purzeln. Ein Verdauungsspaziergang kann zumindest dabei helfen, Körper und Psyche fitzuhalten.