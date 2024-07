Wie viele Kalorien am Tag darf man beim Abnehmen essen?

Der menschliche Körper verbraucht zu jeder Zeit Energie - mal mehr und mal weniger. Wie hoch der Energiebedarf genau ist, ist von Person zu Person unterschiedlich und hängt von vielen Faktoren ab. Wer abnehmen möchte, führt seinem Körper in der Regel über die Ernährung aber weniger Energie zu, als dieser verbraucht. Das so herbeigeführte Kaloriendefizit führt in der Theorie zum Erfolg. Doch wie viele Kalorien darf man am Tag eigentlich essen, um abzunehmen?

Übrigens: Wer gesund abnehmen möchte, sollte das nicht zu schnell tun. Es gibt Richtwerte, wie viel Kilo man pro Monat oder auch pro Woche abnehmen kann.

Abnehmen: Wie viele Kalorien darf man am Tag essen?

Um zu berechnen, wie viele Kalorien man am Tag essen darf, um abzunehmen, muss zunächst der tatsächliche Bedarf ermittelt werden. Dieser hängt dem AOK-Gesundheitsmagazin zufolge von Faktoren wie Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht, Gesundheitszustand, Muskel- und Fettanteil im Körper, Umgebungstemperatur und körperlicher Aktivität ab und muss individuell bestimmt werden. Dazu können etwa Kalorienrechner im Internet, verschiedene Apps sowie Fitnessuhren genutzt werden.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat für Frauen und Männer bei geringer körperlicher Belastung folgende Richtwerte für den altersabhängigen Kalorienbedarf pro Tag aufgestellt:

Hier wird der angenommene Gesamtkalorienbedarf angegeben. Dieser setzt sich laut fitforfun.de aus dem Grundumsatz - dieser beziffert die Kalorien, die der Körper in Ruhe verbraucht - und dem Aktivitäts- oder Leistungsumsatz - dieser beziffert die Kalorien, die durch körperliche Aktivität verbrannt werden - zusammen. Wer gesund und effektiv abnehmen möchte, sollte dem Fitnessmagazin zufolge mit der Nahrungsaufnahme täglich 500 Kalorien unter dem eigenen errechneten Gesamtkalorienbedarf liegen.

Geht man von den oben genannten Richtwerten aus, dürfte ein 20-jähriger Mann also nur 1900 Kalorien statt 2400 Kalorien zu sich nehmen. Diese Zahlen sind aber nicht in Stein gemeißelt. Der SWR etwa schreibt, dass man ein tägliches Defizit von 500 Kalorien nicht übersteigen und eher nur 300 Kalorien pro Tag für eine moderate Gewichtsabnahme einsparen sollte.

Übrigens: Diäten und Abnehmtrends gibt es unzählige. Aktuell sind etwa Abnehmspritzen wie Ozempic und Wegovy oder auch Trulicity im Trend. Die Wissenschaft forscht zu einer im Magen vibrierenden Abnehm-Pille und zahlreiche Abnehmwillige suchen nach dem besten Sport zum Gewichtsverlust und fragen sich, ob ein täglicher Spaziergang schon Erfolge erzielen kann.