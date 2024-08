Ältester Mensch gestorben: 117-jährige Spanierin wohl friedlich eingeschlafen

Sie sei so gestorben, „wie sie es sich gewünscht hat: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen“, teilte die Familie von María Branyas Morera am Dienstag auf dem X-Account (vormals Twitter) der Verstorbenen mit. Verschiedene Medien berichteten. Die Spanierin galt mit 117 Jahren als ältester lebender Mensch und war im Guinnessbuch der Rekorde eingetragen.

Ältester Mensch gestorben: Spanische „Super Oma“ wurde 117 Jahre alt

Branyas postete auf X unter dem Namen „Super Àvia Catalana“, übersetzt „katalanische Super Oma“. Dem Account folgten zuletzt gut 19.000 User. In ganz Spanien war sie als Super Oma bekannt. Medienberichten zufolge lebte die 117-Jährige seit rund 20 Jahren in einem Seniorenheim in Olot, etwa 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona. Zuletzt hatte sie am Montag über X mitgeteilt, sich schwach zu fühlen: „Ich fühle mich schwach. Die Stunde naht.“ Branyas hinterlässt drei Kinder, elf Enkelkinder und 13 Urenkel.

Geboren am 4. März 1907 als Tochter eines Auswanderer-Ehepaars in San Francisco (USA), zog sie 1915 mit ihrer Familie nach Spanien. In ihren 117 Jahren überlebte Branyas zwei Weltkriege, den spanischen Bürgerkrieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie zuletzt die Corona-Pandemie. Zuletzt arbeitete die Spanierin mit Forschern der Universität Barcelona zusammen. Sie arbeiteten an einer wissenschaftlichen Studie über Langlebigkeit.

Ältester Mensch auf der Rangliste ist jetzt eine Japanerin

Seit dem Tod der französischen Ordensfrau Lucile Randon im Januar 2023 galt Baranyas als der älteste lebende Mensch der Welt. Nach ihrem Tod wird erwartet, dass Guinness den Titel an die nächste Rekordhalterin, die 116-jährige Japanerin Tomiko Itooka, verleiht. (mit dpa)