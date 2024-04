Kalifornien

11:59 Uhr

Das ist die Bucht! So pflegt San Francisco seinen Mythos

Plus Kaum eine Stadt auf der Welt ist so vielfältig wie San Francisco. Menschen, die das Gefühl haben, nirgends hinzugehören, fühlen sich dort zu Hause. Was ein deutscher Filmemacher und Guide an der Stadt liebt.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist grau und kühl an diesem Morgen in San Francisco. Wie so oft hängt der Nebel noch zwischen den Häusern. Doch bald wird die Sonne ihn vertreiben und Leben und Wärme in die Stadt an der Westküste der USA bringen. Frank ist schon hellwach und voller Energie. Sein Schritt ist zügig, sein Lächeln strahlend. Er weiß, dass er seinen bunt gemusterten Pullover bald ausziehen und in seinen Turnbeutel-Rucksack stecken kann, sobald sich der Nebel verzogen hat. Selbst im T-Shirt wird er dann schwitzen, wenn er Menschen durch seine Wahlheimat San Francisco führt. Der Mittvierziger hat sein Herz, wie Tony Bennet einst sang, an San Francisco verloren. Er ist aus Berlin weggezogen, weil er sich in die kalifornische Stadt verliebt hat, die so vielseitig und gegensätzlich ist, so altmodisch und modern, die jeden aufnimmt, der das Gefühl hat, sonst nirgends hinzupassen.

Frank bietet seit vier Jahren deutschsprachige Touren durch San Francisco an. Dabei ist er eigentlich Filmemacher. 2012 produzierte er die schwule romantische Komödie "Männer zum Knutschen", in der er auch mitspielte. Der Film wurde bei vielen Festivals gezeigt. Die Filmtour führte ihn schließlich nach San Francisco. Obwohl er zunächst nach Deutschland zurückkehrte, ließ in die Stadt nicht mehr los. Und 2017, nach gesundheitlichen Problemen, beschloss er, wieder nach San Francisco zu gehen, wo er bis heute lebt. Es gefällt ihm, dass die meisten Menschen hier einen eher ungewöhnlichen Lebenslauf haben, dass man vielmehr auffällt, wenn man "normal" ist, erzählt er.

