Affenpocken

vor 2 Min.

Virus: Was sind Affenpocken? Und was kann man gegen sie tun?

Die Affenpocken breiten sich in Großbritannien langsam aus. Das RKI mahnt zur Vorsicht.

Eigentlich galten die Pocken seit 40 Jahren als ausgerottet - nun sind die Affenpocken da. In Europa sind es bisher nur wenige Fälle, das RKI mahnt dennoch zur Achtsamkeit. Was sind Affenpocken? Und was kann man gegen sie tun?

Von Tiana Zoric