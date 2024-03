Anzeige ist raus

Weil er Falschparker verfolgt, ist der "Anzeigenhauptmeister" jetzt berühmt. Niemand ist vor ihm sicher – außer die, die sich an die Regeln halten.

Wenn Niclas Matthei auf Reisen ist, ist der Ärger groß – außer in seiner Heimatstadt Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, denn da ist man froh, dass er weg ist. Dabei ist der "Anzeigenhauptmeister", wie der 18-Jährige sich nennt, inzwischen ein Aushängeschild der Stadt; ein Bild von ihm zierte gar einen Wagen beim örtlichen Faschingsumzug. Geschmückt hatte den sicher der örtliche Kämmerer.

Denn Matthei streift mit seinem Fahrrad durch das Land, auf der Suche nach Autos, die in Fußgängerzonen parken, auf der falschen Straßenseite stehen oder deren Auspuffrohr ins Parkverbot hineinragt. Matthei dokumentiert die Verstöße und leitet sie ans Ordnungsamt weiter. 140.000 Euro habe er den kommunalen Kassen damit 2023 eingebracht, sagt er.

"Anzeigenhauptmeister": viral mit Falschparkern

Ein interessantes Hobby, dachte sich wohl ein TV-Team und begleitete ihn auf seinen Touren. Auf Twitter oder Tiktok kennt ihn nun fast jeder – und findet ihn wahlweise wahnsinnig witzig oder furchtbar verabscheuenswert, manchmal auch beides. Der Berliner Rapper Finch, der zu Unrecht den Zusatz "Asozial" aus seinem Künstlernamen gestrichen hat, nahm gleich ein Lied für ihn auf.

Mattheis Motivation: "Die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen", sagt er. "Weil die Leute parken, wo sie wollen." Von "den Leuten" muss er sich indes anhören, er solle sich Arbeit suchen. "Hab ich", entgegnet der "Anzeigenhauptmeister": als Auszubildender in der Medizin. Hätte man bei dem Hobby anders erwartet.

Matthei will übrigens in jeder Kommune Deutschlands jemanden anzeigen. In seiner Liste, die er bei Facebook veröffentlich hat, taucht unsere Region noch nicht auf. Das ändert sich aber sicher bald auf seiner Jagd nach einem Rekord, den eh niemand haben will.

