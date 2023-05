Sportmoderatorin Jessy Wellmer hat jetzt die "Tagesthemen" im Blick

Jessy Wellmer ist Favoritin für die Nachfolge von Caren Miosga. Sie hat schon vieles erlebt: einen steilen Aufstieg, einen Hagel an Kritik und einen Schicksalsschlag.

Es gibt Tage, die fühlen sich gebraucht an. So muss es der Journalistin und Moderatorin Jessica Wellmer, besser bekannt als "Jessy", bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 ergangen sein. Die 43-Jährige musste zusammen mit Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger Bundestrainer Jogi Löw nach dem enttäuschenden Aus der deutschen Nationalmannschaft interviewen. Weil ihre Fragen in den Ohren vieler Fans etwas unbeholfen klangen, bekam Wellmer ebenso wie Schweinsteiger damals einen medialen Shitstorm ab.

Doch davon haben sich sowohl die Moderatorin als auch der frühere Fußballstar längst erholt. Und wie es aussieht, hat das Ende von Löws Bundestrainer-Karriere ihrer eigenen nicht geschadet. Die in Güstrow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern geborene Journalistin gilt nun als Favoritin für die Nachfolge von Caren Miosga bei den ARD-"Tagesthemen". Miosga wiederum soll, wie berichtet, Anne Wills sonntägliche Talkshow übernehmen. Zwar ist dem Vernehmen nach noch keine endgültige Entscheidung gefallen, doch der zuständige Norddeutsche Rundfunk hat nach Informationen der Bild-Zeitung Wellmer bereits angefordert.

Jessy Wellmer machte mit einer politischen Doku von sich reden

Begonnen hat die verheiratete zweifache Mutter ihre Laufbahn nach einem Volontariat beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Weil sie sich bewährte, bekam sie die Chance, ihren Wirkungskreis vor der Kamera zu erweitern. 2017 wurde sie als "Journalistin des Jahres" im Bereich Sport ausgezeichnet. Inzwischen hat sie die unterschiedlichsten TV-Formate moderiert, neben diversen regionalen Sportsendungen hat sie auch Station beim ZDF-Morgenmagazin und dem ARD-Mittagsmagazin gemacht. Richtig bekannt wurde sie jedoch als Moderatorin der samstäglichen "Sportschau" im Ersten.

Nach Monica Lierhaus war sie damals die erst zweite Frau, die den Zuschauerinnen und Zuschauern die Spiele der Fußball-Bundesliga vorstellte. Die vielleicht beste journalistische Arbeit der Anhängerin von Hansa Rostock war aber die Dokumentation "Russland, Putin und wir Ostdeutsche", in der Wellmer 2022 der Frage nachging, warum viele Ostdeutsche einen anderen Blick auf den Ukraine-Krieg haben als die Mehrheit der Westdeutschen.

Wellmer, die mit ihrer Familie in Berlin lebt, war familiär schon früh einem Schicksalsschlag ausgesetzt. Ihr älterer Bruder verstarb in jungen Jahren an Krebs.

Lesen Sie dazu auch