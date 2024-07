„Die Nachfrage nach Raketenstarts wird stark steigen“

Herr Tolker-Nielsen, Sie sind bei der ESA Director of Space Transportation, die eben erst die Ariane 6 gestartet hat. Wenn ich also etwas ins All geschossen brauche, dann komme ich zu Ihnen?

TONI TOLKER-NIELSEN: Ja

Wie wird denn etwas ins Weltall transportiert?

TOLKER-NIELSEN: Momentan bieten wir zwei Trägersysteme, sogenannte „Developed Launches“. Wir haben die Ariane 6 und die Vega, von der es gerade die neue Version gibt, Vega-C. Die letzte Standard-Vega planen wir im September zu starten.

Wie liefen denn die Tests im Vorfeld des Ariane-Starts ab? Und wo fanden sie statt? Am Boden?

TOLKER-NIELSEN: Am Boden, genau. In Französisch-Guayana haben wir mit den einzelnen Stufen experimentiert. Wir haben auch einen vollständigen Abfeuertest gemacht, also den kompletten Flug der Rakete am Boden durchgeführt, nur eben ohne Abheben, und dann haben wir die Testergebnisse analysiert. All diese Ergebnisse fließen in die abschließende Prüfung ein. Wenn diese zu dem Schluss kommt, dass die Hardware sich so verhält, wie sie sich verhalten soll, gehen wir in den Flug. Das ist der letzte Schritt der Entwicklung, der parallel zur Montage der Flug-Hardware erfolgt.

Die Ariane 6 ist die neue Schwerlastrakete der ESA, die Vega-C ist für leichtere Ladungen, richtig?

TOLKER-NIELSEN: Genau. Vega-C bringt bis zu 2,3 Tonnen in den erdnahen Orbit, die Ariane 6 mehr als 20 Tonnen.

Wird es je wieder Bedarf an Raketen vom Kaliber der Saturn V von den Apollo-Missionen geben, die 120 Tonnen in den erdnahen Orbit bringen konnte?

TOLKER-NIELSEN: Eine interessante Frage. Diese großen Raketen dienen eher der Forschung, sie können ihre Last zum Mond und darüber hinaus befördern. Zurzeit gibt es in Europa kein eigenes Forschungsprojekt, das so eine große Rakete für Europa nötig machen würde. Wir sind aber an der Artemis-Mondmission der Nasa beteiligt und liefern wichtige Komponenten dafür, zum Beispiel das European Service Module, das von Airbus in Bremen entwickelt und gebaut wird. Es wird die Kapsel zum Gateway bringen, der geplanten Raumstation, die im Orbit um den Mond sein wird.

Inwieweit kooperieren Sie mit der Nasa oder der russischen Weltraumorganisation Roskosmos?

TOLKER-NIELSEN: Wir haben die Kooperation mit Roskosmos gestoppt. Zuvor hatten wir noch ein sehr wichtiges Programm gemeinsam mit Russland, das war ExoMars. Das mussten wir anhalten und alle Elemente, die von den Russen geliefert worden wären, selbst entwickeln. Der Rover Rosalind Franklin wird dann unabhängig von den Russen gestartet werden, mit einer amerikanischen Rakete im Jahr 2028. Soweit zumindest der Plan, denn wir wissen noch nicht, wie es mit der Nasa-Kooperation nach den kommenden Präsidentenwahlen weitergehen wird.

Was sind die Pläne bezüglich wiederverwendbarer Raketen bei der ESA?

TOLKER-NIELSEN: Bis jetzt hat sich Europa dieser Frage verschlossen, weil wir zu wenig Starts hatten. Wiederverwendbare Systeme rechnen sich eher, wenn man viele Starts in Folge hat, was wir nicht haben. Mit der Ariane 5 hatten wir etwa sechs Starts im Jahr, und mit der Ariane 6 planen wir neun, zehn oder zwölf Starts im Jahr. Das ist immer noch unter der Grenze, ab der sich Wiederverwendbarkeit lohnt. Aber im Sinne der Zukunftsfähigkeit ist es natürlich notwendig, die nächste Generation von Startsystemen wiederverwendbar zu gestalten. Auch Schwerlastraketen werden wiederverwendbar sein. Die Nachfrage nach Raketenstarts wird stark steigen, also wird es sich auch wirtschaftlich lohnen. Wir brauchen sowieso eine Kreislaufwirtschaft, wir können nicht all unsere Ressourcen in der Atmosphäre verbrennen. Es wird wie bei den Autos sein, die heute auch mit wiederverwertbaren Teilen gebaut werden. Wiederverwendbare Raketen werden auch die Space Transportation Logistics ermöglichen, wo es Transportation Hubs gibt, das sind spezifische Orbits, in die wir Fracht bringen und ablegen.

Quasi wie auf Schienen? Zu einem Güterbahnhof im All?

TOLKER-NIELSEN: Genau, es wird sehr günstig werden, Dinge ins All zu bekommen: Fracht, Treibstoffdepots, Satelliten. Es wird Transportfahrzeuge im All geben, es wird Auftanken möglich sein, es wird Wartung geben. Es wird sogar Stationen geben, in denen Dinge hergestellt werden können. Das ist natürlich Zukunftsmusik, eine Vision. Der Punkt ist einfach nur, dass man mit so einem Launcher-System Waren transportieren und verteilen kann wie auf der Erde mit Containern auf Schiffen, in Häfen, und dann in Zügen und Lastwagen. Das ist zumindest meine Vision, und wir sprechen frühestens von den 2040ern.

Wer darf bei einem Start einer Rakete eigentlich den Knopf drücken?

TOLKER-NIELSEN: (lacht). Es gibt keinen Startknopf. Es gibt eine automatische Sequenz von Abläufen, die anläuft, wenn alle Systeme auf Grün stehen. Sie beginnt im Regelfall sieben Minuten vor dem Start. Da laufen eine Menge Checks und andere Vorgänge ab, zum Beispiel das Umschalten von Bodenstrom auf Bordstrom, oder auch Checks der Triebwerke, auch, wenn sie schon laufen. Es ist wie beim Auto, man sieht sozusagen nach dem Öl, testet die Bremsen. Wenn alle Checks positiv verlaufen, findet der Start statt, wenn nicht, gibt es einen Abbruch.

Bis wann kann man abbrechen? Was ist der Point of no Return?

TOLKER-NIELSEN: Das ist die Zündung der Feststoffbooster. Das ist eine chemische Reaktion, ein Abbrennen eines Blocks aus Brennstoff. Wenn der mal brennt, kriegen Sie den nicht mehr aus.

Zur Person: Toni Tolker-Nielsen ist als Director of Space Transportation direkt verantwortlich für das Versenden von Fracht ins All. Er arbeitet seit 1987 bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA.