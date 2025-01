Attacke auf Reisebus: Raubüberfall am Rande der A3 in Hessen

Was als gewöhnlicher Zwischenstopp einer Reisegruppe begann, endete in einem Szenario, das man in Deutschland eher nicht für möglich hält: Ein Autobahnparkplatz in Hessen wurde am Samstagvormittag Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls. Gegen 11 Uhr machte ein Reisebus aus dem nicht näher benannten Ausland Halt auf dem Parkplatz „Theißthal“ an der Autobahn A3 bei Niedernhausen. Was die Reisenden jedoch nicht ahnten – ihre Rast würde plötzlich zum Schockmoment werden.

Raubüberfall auf Reisebus in Hessen durch vier Personen

Nach Angaben der Polizei betraten drei Männer und eine Frau den Reisebus. Die vier Räuber forderten die Herausgabe von Wertsachen und durchsuchten die Reisenden. Mehrere Mobiltelefone konnten dabei entwendet werden, während die Reisenden den bedrohlichen Moment über sich ergehen lassen mussten.

Nach der Tat flohen die Täter in einem schwarzen Auto. Trotz der dramatischen Szenen blieb es den Angaben zufolge bei materiellen Verlusten – verletzt wurde niemand. Dennoch dürfte der Schock für die Beteiligten tief sitzen. Für viele Reisende endete der Zwischenstopp mit dem Verlust persönlicher Gegenstände.

Touristen in Reisebus werden ausgeraubt: Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wer die Täter sind und welche Hintergründe die Tat hatte. Gleiches gilt für die Frage, ob es sich um eine gezielte Aktion oder eine spontane Entscheidung handelte.

