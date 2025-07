Blitzermarathon 2025 in der Oberpfalz heute: Alle Messstellen – An diesen Standorten müssen Sie aufpassen

Einmal nicht aufgepasst – und schon blitzt es. Auch 2025 müssen Autofahrerinnen und Autofahrer im April beim Blitzermarathon wieder gut aufpassen, um keine Bußgelder, Punkte in Flensburg oder Fahrverbote zu bekommen. Die Aktion soll laut dem ADAC an die Einhaltung der geltenden Tempolimits erinnern und so für mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sorgen.

Auch Bayern – und damit die Oberpfalz – nimmt in diesem Jahr wieder an der europaweiten Aktion teil, die im Rahmen der „Speedweek“ stattfindet. Organisiert wird die Aktionswoche, die von 7. bis 13. April läuft, vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Nicht überall wird allerdings die ganze Woche über vermehrt geblitzt. In Bayern ist die Aktion zum Beispiel auf den Haupttag, also auf den Blitzermarathon am 9. April, beschränkt. Auch in der Oberpfalz kontrolliert die Polizei also nur an diesem Tag vermehrt, aber nicht die ganze Woche.

In unserer Übersicht zum Blitzermarathon 2025 in Bayern finden Sie alle Messstellen. Wo im Regierungsbezirk Oberpfalz am 9. April geblitzt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Blitzermarathon 2025: Hier stehen die Blitzer in der Oberpfalz – alle Standorte in der Übersicht

Beim Blitzermarathon intensiviert die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen, um das Bewusstsein für verantwortungsvolles Fahren zu schärfen. Einige Bundesländer geben die Blitzer-Standorte traditionell kurz vor Beginn der Blitzer-Aktion bekannt. So auch Bayern. Beim Blitzermarathon 2024 wurden laut dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration trotzdem von 6 Uhr am 19. April bis 6 Uhr am 20. April über 8600 Temposünder erwischt.

Die Messstellen für den Blitzermarathon 2025 hat das Bayerische Innenministerium am 2. April veröffentlicht. Hier finden Sie, wie schon 2024, eine komplette Liste mit allen Straßen in der Oberpfalz, auf denen am Mittwoch, 9. April, geblitzt wird.

Landkreis Amberg-Sulzbach

Unfallhäufung, bis 13 Uhr, B 85, Höhe Haidweiher, FR SAD, 92245, Kümmersbruck (70 km/h)

Unfallhäufung, ab 13 Uhr, Nürnberger Straße, FR Gebenbach, 92242, Hirschau (50 km/h)

Unfallhäufung, St 2238, AS30, Kreisverkehr, 92272, Freudenberg (70 km/h)

B 85, 92281, Königstein (100 km/h)

B 85, 92265, Edelsfeld (100 km/h)

B 470, 91275, Auerbach (100 km/h)

St 2164, Abschnitt 160, km 3,0, 92278, Illschwang (100 km/h)

B 299, Abs. 700, km 4,471, 92271, Freihung (60 km/h)

St 2162, 91275, Auerbach (100 km/h)

St 2166, 92249, Vilseck (70 km/h)

Kreuzungsbereich, St 2120, 92284, Poppenricht (70 km/h)

B 85, 92224, Amberg (70 km/h)

nach 13 Uhr, B 85, Höhe Haidweiher, FR SAD, 92245, Kümmersbruck (70 km/h)

7 bis 13 Uhr, Nürnberger Straße, FR Gebenbach, 92242, Hirschau (50 km/h)

nach 12 Uhr, St 2164, Höhe Aichazandt, 92278, Illschwang (100 km/h)

B 85 zwischen Karmensölden/Siebeneichen, 92284, Poppenricht (100 km/h)

Erlheimer Weg, 92237, Sulzbach-Rosenberg (30 km/h)

Kettelerstraße, 92237, Sulzbach-Rosenberg (30 km/h)

Landreis Cham

B 85 - Gewerbegebiet, 93466, Chamerau (60 km/h)

K CHA 49 - Hauser Mühlberg, 93444, Bad Kötzting (60 km/h)

St 2132 - Arnbrucker Straße, 93444, Bad Kötzting (50 km/h)

St 2146, Abschn. 660, Km 0,7, 93413, Cham (60 km/h)

Wilfried-Ensinger-Straße, 93413, Cham (80 km/h)

B 20, Abs. 2240, km 0,8, 93486, Runding (100 km/h)

B 20, Abs. 2080, km 1,070, 93455, Traitsching (70 km/h)

B 20 zwischen Anschlussstelle Arnschwang und Furth im Wald/Mitte, 93473, Arnschwang (100 km/h)

Falkensteiner Straße, 93185, Michelsneukirchen (50 km/h)

St 2650, Höhe Stadlhof, 93426, Roding (60 km/h)

Knöbling, 93489, Schorndorf (50 km/h)

Strahlfelder Straße, 93483, Pösing (50 km/h)

B 85, 93413, Cham (100 km/h)

Lärmbelästigung, Brennet 31, 93497, Willmering (50 km/h)

Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Unfallschwerpunkt, St 2240, Abs. 1100, Höhe Karhof, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (70 km/h)

B 299, Abs. 1140, km 1,1, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (70 km/h)

St 2660, Abs. 120, km 3,235, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (70 km/h)

St 2220, Abs. 920, Deining Bahnhof, 92364, Deining (70 km/h)

Nürnberger Str., Höhe Klinikum, 92318, Neumarkt i. d. Opf. (50 km/h)

St 2234, Abs. 180, km 0,200, 92363, Breitenbrunn (100 km/h)

St 2660, Abs. 240, km 1,190, 92331, Parsberg (100 km/h)

St 2220 Abs. 1080, km 0,550, 92355, Velburg (70 km/h)

St 2234, Abs. 280, km 3,700, 92331, Parsberg (60 km/h)

St 2251, Abs. 300, km 3,330, 92331, Parsberg (70 km/h)

Bundesstraße, 92358, Seubersdorf, OT Daßwang (50 km/h)

St 2660, Weißmarter, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (50 km/h)

B 299, 92334, Berching (70 km/h)

Schule, OT Woffenbach, Schloßstraße, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (30 km/h)

Kurt-Romstöck-Ring, 92318, Neumarkt i. d. OPf. (50 km/h)

Schule, St 2240, Rosenbergstraße, 92348, Berg bei Neumarkt (30 km/h)

Kindergarten, OT Loderbach, Loderbacher Hauptstraße, 92348, Berg bei Neumarkt (30 km/h)

Landkreis Neustadt an der Waldnaab

B 299, Abs. 580, KM 1,37, 92690, Pressath (100 km/h)

Unfallschwerpunkt, Altenstadt B22, AS 93, 92665, Altenstadt (60 km/h)

Gefahr bei Überschreitung, St 2395, 92685, Floß (100 km/h)

B 22, 92723, Tännesberg (100 km/h)

St 2395, Abs. 120, 92665, Kirchendemenreuth (100 km/h)

Landkreis Regensburg

K R 35, 84069, Schierling (100 km/h)

K R 12, 93083, Obertraubling (70 km/h)

St 2660, Abs. 380, KM 2,5, 93155, Hemau (100 km/h)

Deuerlinger Straße 17, 93152, Nittendorf (50 km/h)

St 2235 Höhe Fischbach, 93183, Kallmünz (80 km/h)

K R 21 Höhe Kühtal, 93128, Regenstauf (70 km/h)

GVS Regensdorf-Edlhausen, 93197, Zeitlarn (60 km/h)

St 2149 Höhe Valentinsbad, 93128, Regenstauf (50 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2146, Höhe Gewerbegebiet, 93086, Wörth a. d. Donau (70 km/h)

Kradstrecke, St 2145, Höhe Thiergarten, 93177, Altenthann (70 km/h)

Raser im Blick, St 2146, Höhe Sandweg, 93109, Wiesent (100 km/h)

Schule, K R 42, 93171, Brennberg (50 km/h)

Donauradweg, 93090, Bach a. d. Donau (30 km/h)

OT Etterzhausen, St 2660, Nürnberger Straße, 93152, Nittendorf (50 km/h)

R3, Hauptstraße, 93107, Thalmassing (50 km/h)

OT Weillohe, ST2143, Regensburger Straße, 93107, Thalmassing (30 km/h)

OT Piesenkofen, R20, Herzog-Albrecht-Straße, 93083, Obertraubling (50 km/h)

OT Oberhinkofen, R19, An der Kreuzung, 93083, Obertraubling (50 km/h)

R30, 93096, Köfering (50 km/h)

B 15, Hauptstraße, 93096, Köfering (50 km/h)

OT Hohenschambach, St 2660, Hochstraße, 93155, Hemau (50 km/h)

Haager Straße, 93155, Hemau (30 km/h)

Fürst-Johannes-Ring, 93073, Neutraubling (30 km/h)

Geschwister-Scholl-Straße, 93073, Neutraubling (30 km/h)

Taxisstraße, 93086, Wörth a. d. Donau (30 km/h)

St 2146, Bayerwaldstraße, 93086, Wörth a. d. Donau (50 km/h)

OT Diesenbach, Regendorfer Straße, 93128, Regenstauf (30 km/h)

OT Ramspau, Leonberger Straße, 93128, Regenstauf (50 km/h)

OT Hainsacker, R26, Schulberg, 93138, Lappersdorf (30 km/h)

Am Sportzentrum, 93138, Lappersdorf (30 km/h)

Schule, Talweg, 93164, Laaber (30 km/h)

Schernrieder Straße, 93164, Laaber (30 km/h)

Schule, Aukofener Straße, 93098, Mintraching (30 km/h)

OT Rosenhof, R5, Schlossstraße, 93098, Mintraching (50 km/h)

Volksschule, ST2397, Hauptstraße, 93197, Zeitlarn (50 km/h)

St 2397, Schwandorfer Straße, 93197, Zeitlarn (50 km/h)

OT Reifenthal, R39, Regensburger Straße, 93186, Pettendorf (50 km/h)

OT Adlersberg, Marienstraße, 93186, Pettendorf (30 km/h)

Untere Austraße, 84069, Schierling (30 km/h)

St 2144, Eggmühler Straße, 84069, Schierling (50 km/h)

Landkreis Schwandorf

St 2150, 93149, Nittenau (70 km/h)

K SAD 8, 93142, Maxhütte-Haidhof (60 km/h)

Unfallhäufung, K SAD 3, Abs. 200, km 4.99, 92521, Schwarzenfeld (70 km/h)

B 85, 92439, Bodenwöhr (100 km/h)

Unfallschwerpunkt, Bundesstraße B 22, 92552, Teunz (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2145, Abs. 140, 92449, Steinberg am See (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, K SAD 19, Abs. 120, 92421, Schwandorf (60 km/h)

B 85, Abs. 1520, 92421, Schwandorf (100 km/h)

B 16, 93149, Nittenau (100 km/h)

Krankenhaus, St 2145, Steinberger Straße, 92421, Schwandorf (30 km/h)

OT Krondorf, St 2397, Nürnberger Straße, 92421, Schwandorf (50 km/h)

Kindergarten, OT Fronberg, SADs22, Fronberger Straße, 92421, Schwandorf (30 km/h)

Schule, OT Ettmannsdorf, St.-Vitalis-Straße, 92421, Schwandorf (30 km/h)

Kindergarten, Nittenauer Straße, 92449, Steinberg am See (30 km/h)

Seestraße, 92449, Steinberg am See (30 km/h)

St 2398, Neunburger Straße, 92439, Bodenwöhr (50 km/h)

SAD16, Schwandorfer Straße, 92439, Bodenwöhr (50 km/h)

OT Ponholz, SAD5, Obagstraße, 93142, Maxhütte-Haidhof (50 km/h)

OT Leonberg, SAD4, Nittenauer Straße, 93142, Maxhütte-Haidhof (50 km/h)

St 2397, Regensburger Straße / Einmündung Pfälzer Straße, 93133, Burglengenfeld (50 km/h)

Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 10, 93133, Burglengenfeld (30 km/h)

Landkreis Tirschenreuth

B 22, Abs. 1690, km 1,25 PP zw. Waldeck u. Guttenberg, 95478, Kemnath (100 km/h)

St 2167, Abs. 140, km 1,76, 95685, Falkenberg (100 km/h)

Unfallschwerpunkt, Einmündung, B 299, Abs. 260, St. 0, 95666, Leonberg (70 km/h)

Dorfdurchfahrt, K TIR 14, Abs. 140, St. 0,1, 95692, Konnersreuth (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2167 Abs. 280, 95695, Mähring OT Hiltershof (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Plärn, 92681, Erbendorf OT Plärn (50 km/h)

Friedhof, Waldsassener Straße, 95666, Mitterteich (30 km/h)

Leonberger Straße, 95666, Mitterteich (30 km/h)

Stadt Amberg

St 2040, Sulzbacher Straße, 92224, Amberg (50 km/h)

Schule, St 2040, Krumbacher Straße, 92224, Amberg (30 km/h)

Hockermühlstraße, 92224, Amberg (50 km/h)

Stadt Regensburg

Grundschule/Kinderhort, Lessingstraße, 93049, Regensburg (30 km/h)

Kindergarten/DJH Jugendherberge, Wöhrdstraße, 93059, Regensburg (30 km/h)

Schulweg (Z. 350 StVO), Chamer Straße, 93057, Regensburg (30 km/h)

Körperbehindertenzentrum/Bushaltestellen Dornierstraße, 93049, Regensburg (30 km/h)

Rad- und Fußgängerquerverkehr, Nordgaustraße, 93059, Regensburg (50 km/h)

Unfallgefahren im Bereich von Bushaltestellen, Ziegetsdorfer Straße, 93051, Regensburg (30 km/h)

Odessa-Ring, 93059, Regensburg (70 km/h)

Straubinger Str. 65, 93055, Regensburg (50 km/h)

Seniorenwohnzentrum, Bischof-Konrad-Straße, 93053, Regensburg (30 km/h)

Stadt Weiden in der Oberpfalz

Unfallschwerpunkt, St 2166, 92637, Weiden i. d. OPf. (60 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 470 Abs. 1720, 92637, Weiden i. d. OPf. (70 km/h)