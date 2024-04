Fast 90 Stundenkilometer zu schnell: So lief der Blitzermarathon 2024

Am Freitag wurde in Bayern verstärkt geblitzt. Wie viele Raserinnen und Raser wurden erwischt? Die Bilanz des Blitzermarathons 2024.

Vergangenen Freitag fand in Bayern ein Blitzmarathon statt. 24 Stunden lang haben an verschiedenen Stellen im Freistaat Polizeibeamte verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert. Das Ziel: für das Tempo sensibilisieren, die Verkehrssicherheit erhöhen. Das Fazit: ein wenig positiver als beim Blitzermarathon 2023.

Rund 8627 Geschwindigkeitsverstöße wurden heuer registriert. Im Vorjahr waren es mit 8690 Verstößen knapp 60 mehr. Der Höchstwert beim Blitzermarathon 2024 wurde in Schwaben gemessen. Ein Autofahrer, der auf der A7 bei Durach unterwegs war, raste mit 166 Stundenkilometern in die Radarfalle – erlaubt waren 80 Stundenkilometer. Der traurige Geschwindigkeitsrekord 2023 lag bei fast 100 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho.

Blitzermarathon 2024: Der schnellste Raser wurde in Schwaben erwischt

Ein Überblick über die Höchstwerte, die dieses Jahr in den einzelnen Regierungsbezirken gemessen wurden:

Polizeipräsidium Oberbayern Nord : 59 Stundenkilometer zu schnell bei Neufahrn

: 59 zu schnell bei Polizeipräsidium Mittelfranken : 66 Stundenkilometer zu schnell auf der A3

: 66 zu schnell auf der A3 Polizeipräsidium Oberfranken: 69 Stundenkilometer zu schnell auf der BAB173

Oberfranken: 69 zu schnell auf der BAB173 Polizeipräsidium Unterfranken: 53 Stundenkilometer zu schnell auf der B285

Unterfranken: 53 zu schnell auf der B285 Polizeipräsidium München : 69 Stundenkilometer zu schnell bei Sauerlach

: 69 zu schnell bei Polizeipräsidium Schwaben Nord: 56 Stundenkilometer zu schnell auf der B25

Nord: 56 zu schnell auf der B25 Polizeipräsidium Oberbayern Süd: 49 Stundenkilometer zu schnell bei Garching an der Alz

Oberbayern Süd: 49 zu schnell bei Polizeipräsidium Oberpfalz : 59 Stundenkilometer zu schnell auf der B16

: 59 zu schnell auf der Polizeipräsidium Niederbayern: 61 Stundenkilometer zu schnell auf der A92

Bayern will auch unabhängig vom Blitzermarathon verstärkt blitzen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: "Die Bilanz zeigt: Es sind immer noch viel zu viele Raser auf unseren Straßen unterwegs. Und das trotz tagelanger Vorankündigung." Das sei nicht nachvollziehbar. In Bayern werden die Messstellen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – rund eine Woche vor dem Termin veröffentlicht. Der Blitzmarathon sei laut Herrmann ein wichtiger Baustein im Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm. "Das ist keine Abzocke, sondern ein Weckruf für die Verkehrssicherheit", erklärte er.

Auch dieses Jahr werde die bayerische Polizei unabhängig vom Blitzermarathon verstärkt blitzen. Eine zu hohe und nicht angepasst Geschwindigkeit sei laut Herrmann Ursache für viele tödliche Verkehrsunfälle in Bayern. Rund 125 Menschen kamen 2023 auf Bayerns Straßen ums Leben.

Blitzermarathon 2024 in Schwaben: Die Bilanzen der Landkreise

Der Blitzermarathon in Bayern ist Teil der "Speedweek" des Netzwerks Roadpol, einer europaweiten Kampagne gegen zu schnelles Fahren. In Bayern waren heuer rund 1750 Polizeibeamte an knapp 1000 Standorten im Einsatz.

