Blitzermarathon 2025 in Niederbayern heute: An diesen Standorten könnten Sie geblitzt werden

Autofahrer sollten sich am 9. April besser genau an die Tempolimits halten. Denn an diesem Tag findet der Blitzermarathon 2025 in ganz Bayern statt – auch in Niederbayern. Welche Straßen im Regierungsbezirk betroffen sind, erfahren Sie in unserer Auflistung.

In Niederbayern wird geblitzt: Polizei kündigt verstärkte Radarkontrollen an

Die Tempolimits in Städten und Gemeinden sind eigentlich klar – doch nicht alle halten sich immer daran. Um genau daran zu erinnern, findet am Mittwoch, 9. April 2025, erneut der sogenannte Blitzermarathon statt. In Niederbayern wird dabei an vielen Orten geblitzt – auch dieses Mal mit Ankündigung. Denn die Polizei veröffentlicht im Vorfeld die genauen Standorte der Messstellen.

Die Aktion ist Teil der europaweiten „Speedweek“, einer Kontrollwoche, die vom 7. bis 13. April läuft und vom Verkehrspolizei-Netzwerk ROADPOL koordiniert wird. In Bayern konzentriert man sich allerdings wie in den vergangenen Jahren auf einen Haupttag: den 9. April. An diesem Mittwoch werden laut Landesinnenministerium voraussichtlich ab 6 Uhr früh erneut etwa 2000 Einsatzkräfte unterwegs sein, um die Geschwindigkeit an Hunderten Messpunkten im Freistaat zu kontrollieren. Auch in Landkreisen und Städten in Niederbayern ist mit stationären und mobilen Blitzern zu rechnen.

Blitzermarathon 2025 in Niederbayern: Warum wird überhaupt geblitzt?

Hintergrund der Aktion ist laut Innenministerium nicht das Kassieren von Bußgeldern, sondern die Sicherheitsprävention. Denn nach wie vor ist überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptursachen bei Verkehrsunfällen mit schweren Folgen. Gerade auf Landstraßen oder an schlecht einsehbaren Stellen ist zu schnelles Fahren ein Risiko – für sich selbst, aber auch für andere. Durch die öffentlich angekündigten Kontrollen soll das Bewusstsein für Geschwindigkeitslimits geschärft werden.

Im Jahr 2024 zählte die Polizei in Bilanz mehr als 8600 Verstöße in Bayern. Ein Großteil davon sei laut Ministerium kleinere Überschreitungen – dennoch zeigen die Zahlen, wie häufig Limits ignoriert werden.

Diese Straßen in Niederbayern sind 2025 vom Blitzermarathon betroffen

Die Standorte der Messstellen in Niederbayern werden wie 2024 kurz vor dem Blitzermarathon vom Bayerischen Innenministerium bekannt gegeben. Sobald die Liste veröffentlicht ist, finden Sie sie hier im Artikel in der vollständigen Übersicht – nach Landkreisen und Städten sortiert:

Landkreis Deggendorf

Schulweg, Neuhausener Straße 3, 94526 Metten (30 km/h)

Schulweg, Deggendorfer Straße 4, 94526 Metten (30 km/h)

B 8, Passauer Straße, Einmündung Richtweg, 94486 Osterhofen, (50 km/h)

Anwohnerbeschwerde, Buch, 94491 Hengersberg (50 km/h)

St 2125, Höhe Unterellenbach, 94491 Hengersberg, (70 km/h)

Anwohnerbeschwerde, St 2135, Höhe Hackermühle, 94469 Deggendorf (60 km/h)

St 2135, Höhe Ruselstraße, 94469 Deggendorf (50 km/h)

Hauptstraße, 94530 Auerbach, (50 km/h)

B 8, 94554 Moos (70km/h)

Unfallgefahrenpunkt B 11, Abs. 1280, km 1,8, 94539 Grafling (50 km/h)

B 11, Höhe Giga-Zoo, 94539 Grafling (100 km/h)

St 2074, Höhe Stauffendorf, 94469 Deggendorf, (70 km/h)

Landkreis Dingolfing-Landau

St 2111, Höhe Spiegelbrunn, 84130 Dingolfing (70 km/h)

Bushaltestelle, Eichendorfer Straße 111, 94405 Landau / Wildthurn (50 km/h)

Bushaltestelle, DGF 6, 94431 Pilsting / Peigen (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 20, Abs. 1600, km 1,45, 94431 Pilsting (100 km/h)

Landkreis Freyung-Grafenau

St 2321, Ortsdurchfahrt Haselbach, Hausnummer 51, 94481 Grafenau (50 km/h)

St 2321, Perlesreuter Straße Einmündung Hofäcker, 94481 Grafenau (50 km/h)

B 12, Abzweigung Aigenstadl, 94078 Freyung (80 km/h)

B 533, Höhe Rotbach, 94078 Freyung (80km/h)

St 2630, Fürholz, 94143 Grainet (50 km/h)

FRG 36, Höhe Dorn, 94065 Waldkirchen (60 km/h)

St 2130, Dreisesselstraße, 94089 Neureichenau (50 km/h)

ÖPNV-Haltestelle, Schlageröd, 94481 Grafenau (60 km/h)

ÖPNV-Haltestelle, Höhe Moosham, 94481 Grafenau (80 km/h)

ÖPNV-Haltestelle, Stöcklholz, 94481 Grafenau (70 km/h)

Grünbach, 94556 Neuschönau (60 km/h)

ÖPNV-Haltestelle, Industriegebiet Schönanger, 94556 Neuschönau (70 km/h)

Hauptstraße OT Eberhardsreuth, 94513 Schönberg (50 km/h)

ÖPNV-Haltestelle, Mühlberg, 94518 Spiegelau (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, B 85, Abs. 2820, 94163 Saldenburg (80 km/h)

Landkreis Kelheim

Kindergarten, Regensburger Straße, 93077 Bad Abbach (30 km/h)

OT Poikam, Kanalstraße, 93077 Bad Abbach (50 km/h)

St 2143, Abs. 260, km 1,00, 93352 Rohr in Niederbayern (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 16, Abs. 2500, 93333 Neustadt an der Donau (100 km/h)

Landkreis Landshut

Landshuter Straße 65, 84030 Ergolding (50 km/h)

LA 52, Opalstraße / Einmündung Topasstraße, 84032 Altdorf (50 km/h)

Seniorenzentrum, Niederfeldstraße 5, 84088 Neufahrn in Niederbayern (30 km/h)

Kindergarten, LA 21, Vilsbiburger Straße 60 - 68, 84144 Geisenhausen (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, St 2045, 84034 Landshut (70 km/h)

Unfallbrennpunkt, St 2615, 84051 Essenbach (100 km/h)

St 2143, Abs.430, 84098 Hohenthann (80 km/h)

B 299, Abs. 2590, km 0,75, 84137 Vilsbiburg (70 km/h)

B 299, Abs. 2500, km 0,05, 84144 Geisenhausen (80 km/h)

Unfallschwerpunkt, B 299, Abs. 2530, 84137 Vilsbiburg (70 km/h)

Landkreis Passau

Querung Schulkinder, Brennschinken 2a, 94116 Hutthurm (50 km/h)

Einmündung Straße, Parkplatzausfahrt, überhöhte Geschwindigkeit im Durchgangsverkehr, Kaltenecker Straße, 94116 Hutthurm, (50 km/h)

Ortsdurchfahrt Anzenreuth, 94116 Hutthurm, GV-Straße (50 km/h)

Fischhauser Straße bis Sonnenhang, 94116 Hutthurm (50 km/h)

PA 5, Hauptstraße / Einmündung Rumpernfeld, 94127 Neuburg am Inn (50 km/h)

St 2119, Ortsdurchfahrt Reitern (Parkplatz), 94544 Hofkirchen (50 km/h)

St 2110, Abs. 480, 94072 Bad Füssing, Mitterreuth. (80 km/h)

St 2116, Abs. 260, 94086 Bad Griesbach (100 km/h)

PA 10, Abs. 120, 94099 Ruhstorf, OT. Kleeberg (70 km/h) Niederbayern

PA 10, Abs. 140, 94099 Ruhstorf, OT. Steinwies (70 km/h)

St 2320, Germannsdorf, 94051 Hauzenberg (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2132, Oberholz, 94051 Hauzenberg (70 km/h)

St 2128, Rassberg, 94051 Hauzenberg (100 km/h)

B 388, Wegscheider Straße, 94107 Untergriesbach (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2119, Abs. 260, 94496 Ortenburg (100 km/h)

Unfallbrennpunkt, St 2119, Abs. 140, 94535 Eging am See, (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, St 2119, Abs. 140, 94535 Eging am See (70km/h)

Unfallschwerpunkt, B 85, Abs. 2900, 94104 Tittling (70 km/h beidseitig)

Landkreis Regen

Stadtplatz, 94227 Zwiesel (30 km/h)

Angerstraße, 94227 Zwiesel (30 km/h)

OT Pirka, St 2139, Viechtacher Straße, 94234 Viechtach (50 km/h)

Schmidstraße, 94234 Viechtach (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 11, Abs. 1350, km 2,8, 94265 Patersdorf (50 km/h)

Raserstrecke, B 85, Abs. 2340, 94209 Regen (70 km/h)

St 2135, Abs. 400, 94264 Langdorf (100 km/h)

St 2135, Abs. 260, 94253 Bischofsmais (70 km/h)

Schule, Kindergarten, REG1, Fahrnbacher Straße, 94253 Bischofsmais (30 km/h)

Unfallhäufung, B 85, Abs. 2200, 94234 Viechtach (70 km/h)

B 11 Höhe AS Zwiesel-Nord, 94227 Zwiesel (70 km/h)

B 11 Höhe Abz. Arberhütte, 94252 Bayerisch Eisenstein (100 km/h)

St 2132 Höhe Bhf Zwieselau, 94258 Frauenau (100 km/h)

Landkreis Rottal-Inn

Mitterhof - Tiefstadt, 84307 Eggenfelden (70 km/h)

B 388, Abs. 840, 84332 Hebertsfelden (100 km/h)

B 388, Abs. 820, 84332 Hebertsfelden (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2112, Abs. 580, 84359 Simbach a. Inn (100 bis 70 km/h von 16 bis 8 Uhr)

PAN 26, Abs. 120, 84375 Kirchdorf am Inn (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, PAN 26, Abs. 100, 84387 Julbach (70 km/h)

Unfallhäufung, St 2112, Abs. 450, Rabensham, 84371 Triftern (70 km/h)

B 388, Abs. 660, 84140 Gangkofen (80 km/h)

Landkreis Straubing-Bogen

Schulweg, St 2125, Oberalteich / Einmündung Further Straße, 94327 Bogen (50 km/h)

St 2125, 94356 Kirchroth (10 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 20, Abs. 1680, km 1,15, 94363 Oberschneiding (100 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 8, Abs. 3360, km 2,4, 94330 Aiterhofen (100 km/h)

Unfallhäufung, St 2147, Abs. 560, 94559 Niederwinkling (70 km/h)

Unfallhäufung, St 2125, Abs. 140, 94336 Hunderdorf (70 km/h)

Unfallhäufung, St 2140, Abs. 260, 94363 Haibach (70 km/h)

St 2147, Abs. 400, 94360 Mitterfels (50 km/h)

Stadt Adelsdorf

Simbacher Straße, 94148 Kirchham (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2148, Abs. 400, km 1,6, 94356 Kirchroth (100 km/h)

Stadt Bayerisch Eisenstein

Bayerisch Häusl, St 2154, 94252 Bayerisch Eisenstein (50 km/h)

Stadt Deggendorf

Schule, Schulweg, Konrad-Adenauer-Str. in Höhe Dreifachturnhalle, 94469, Deggendorf (30 km/h)

Bezirksklinikum, Zebrastreifen, Parkplatzausfahrt, Mainkofener Str. in Höhe Nummer 31, 94469, Deggendorf-Mainkofen (30 km/h)

Stadt Dingolfing

Schulweg, Dr.-Josef-Hastreiter-Straße, 84130 Dingolfing (30 km/h)

Stadt Freyung

St 2132, Bahnhofstraße, 94078 Freyung (50 km/h)

St 2630, Winkelbrunn, 94078 Freyung (50 km/h)

Stadt Passau

Danziger Straße, 94032 Passau (50 km/h)

Alte Poststraße, 94036 Passau (30 km/h)

Alte Straße, 94034 Passau (30 km/h)

Schule, Neustifter Str., 94036 Passau (30 km/h)

Hohes Verkehrsaufkommen, Neuburger Str., 94032 Passau (60 km/h)

Stadt Pfarrkirchen

Schulweg, Passauer Straße 79, 84347 Pfarrkirchen (30 km/h)

Schulweg, Arnstorfer Straße 4, 84347 Pfarrkirchen (30 km/h)

Stadt Pocking

Hartkirchner Straße, 94060 Pocking (50 km/h)

Kindergarten, Obere Inntalstraße, 94060 Pocking, OT. Hartkirchen (30 km/h)

Stadt Regen

Ortsdurchfahrt, St 2135, Abs. 360, 94209 Regen (50 km/h)

Stadt Vilshofen

Hohes Verkehrsaufkommen, Aidenbacher Straße, 94474 Vilshofen (50 km/h)

Hohes Verkehrsaufkommen, Ortenburger Straße, 94474 Vilshofen (50 km/h)