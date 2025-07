Blitzermarathon 2025 in Oberfranken heute: Alle Messstellen – Hier müssen Autofahrer besonders aufpassen

Schon bald rückt die Verkehrssicherheit wieder verstärkt in den Fokus: In ganz Bayern – und damit auch in Oberfranken – findet am 9. April 2025 der diesjährige Blitzermarathon statt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten an diesem Tag besonders genau auf ihre Geschwindigkeit achten.

Tempokontrollen bei Blitzermarathon 2025 in Oberfranken: Die Polizei kündigt Schwerpunkte an

Mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr – das ist das Ziel des europaweiten Blitzermarathons, der in diesem Jahr am 9. April 2025 in Bayern stattfindet. Im Freistaat wird die Aktion erneut auf einen einzigen Tag konzentriert – 24 Stunden lang wird kontrolliert, geblitzt und gemessen.

Auch in Oberfranken rechnet die Polizei mit einer hohen Zahl von Fahrzeugkontrollen. Schon im vergangenen Jahr waren es mehrere Dutzend Messstellen, an denen das Tempo überprüft wurde – oft auch an bekannten Unfallschwerpunkten oder in der Nähe von Schulen. Koordiniert wird die Aktion vom europäischen Polizeinetzwerk ROADPOL im Rahmen der sogenannten Speedweek, die vom 7. bis 13. April 2025 läuft. Während in anderen Ländern teilweise die ganze Woche kontrolliert wird, hat sich Bayern erneut auf den Haupttag festgelegt.

Blitzermarathon in Oberfranken: Warum er notwendig ist

Noch immer ist überhöhte Geschwindigkeit eine der häufigsten Ursachen für schwere Verkehrsunfälle. Mit dem Blitzermarathon will die Polizei deshalb nicht nur Verstöße ahnden, sondern vor allem bewusst machen, wie entscheidend Tempo und Abstand für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sind.

Laut dem Innenministerium waren im Jahr 2024 mehr als 2000 Einsatzkräfte beteiligt. Das Ergebnis: Über 8600 Temposünder wurden allein in Bayern erwischt – trotz der öffentlichen Bekanntgabe der Standorte. Auch dieses Jahr will man mit Transparenz arbeiten: Die Blitzer-Standorte in Bayern sollen kurz vor dem Kontrolltag veröffentlicht werden.

Blitzermarathon 2025: Hier stehen die Blitzer in Oberfranken

Die genaue Liste aller Messstellen in Oberfranken wird in der Regel wenige Tage vor dem Aktionstag durch das Bayerische Innenministerium bekannt gegeben. In der folgenden Übersicht finden Sie alle Messstellen, sortiert nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Geschwindigkeit ist in Klammern angegeben.

Landkreis Bamberg

BAB A73, Richtung Feucht, 96163 Gundelsheim (100)

A73, AS Memmelsdorf Richtung Suhl, 96050 Bamberg (100)

A70, AS Hallstadt Richtung Würzburg, 96103 Hallstadt (60)

Gundelsheimer Straße, 96117 Memmelsdorf (50)

Burgebracher Straße, 96138 Burgebrach (50)

Lichtenfelser Straße, 96103 Hallstadt (30)

Landkreis Bayreuth

St. 2186, 95490 Mistelgau (60)

B 303, 95493 Bischofsgrün (60)

KiTa/Grundschule, Kirchahorn, OD 95491 Ahorntal (30)

Bushaltestelle Neuhaidhof, 95473 Creußen (50)

Kindergarten Riegelstein, 91287 Plech (50)

BT41, Willenberg/Willenreuth, 91257 Pegnitz (60)

VKS Abstand A9, 95463 Marktschorgast (120)

Kradstrecke St 2185, Volsbach–Ahorntal, 95491 (60)

Südeinfahrt Neudrossenfeld, B 85, 95512 Neudrossenfeld (80)

Speichersdorf Ost, B 22, 95469 Speichersdorf (70)

Landkreis Coburg

Coburger Straße, 96145 Seßlach (30)

B 303, 96489 Niederfüllbach (70)

Allee 7–37, 96465 Neustadt bei Coburg (30)

Gehrenstraße 62, 96465 Neustadt bei Coburg (30)

Heubischer Straße 30, 96465 Neustadt bei Coburg (30)

Austraße 77–110, 96465 Neustadt bei Coburg (50)

Sonneberger Straße 27–35, 96465 Neustadt bei Coburg (30)

Sonnefelder Straße 33, 96279 Weidhausen bei Coburg (50)

St 2206, Abs. 110, 96472 Rödental (70)

B 303, Einmündung, 96237 Ebersdorf bei Coburg (70)

Dorfstraße, OT Oberelldorf, 96145 Seßlach (50)

B 4, Kurvenbereich Einmündung, 96274 Itzgrund OT Gleußen (100)

Landkreis Forchheim

B 470, Burker Straße, 91353 Hausen OT Wimmelbach (50)

B 470, OT Behringermühle, 91327 Gößweinstein (50)

ST 2191, Pezoldstraße, 91327 Gößweinstein (30)

Äußere Nürnberger Straße 27, 91301 Forchheim (30)

Unfallhäufung, B 470, 91320 Ebermannstadt (70)

Kindergarten, Schulstraße, 91362 Pretzfeld (30)

Unfallhäufung, K FO 41, 91320 Ebermannstadt (50)

Unfallhäufung, B 470, 91365 Weilersbach (70)

Unfallgefahrenstelle, St 2264, Abs. 180, 91352 Hallerndorf (70)

Ortsdurchfahrt Burker Straße, 91353 Hausen OT Wimmelbach (50)

Unfallhäufung, St 2244, Abs. 840, 91330 Eggolsheim (70)

Ortsdurchfahrt, Frankenstraße, 91336 Heroldsbach (50)

Landkreis Hof

B 173, Abschnitt 960, km 1,5, 95189 Köditz (100)

Ascher Straße, 95111 Rehau (70)

Friedrich-Adolf-Soergel-Straße, 95194 Regnitzlosau (50)

Ottengrüner Straße 30 / Moltkestraße 9a, 95232 Helmbrechts (30)

St 2195, Abs. 290, km 0,740, 95233 Helmbrechts (50)

K HO 18, Abs. 160, km 0,320, 95234 Sparneck (50)

B 173, Abschnitt 800, km 4,5, 95131 Schwarzenbach a.Wald (100)

HO 33, Abschnitt 100, Frankenwaldstraße, 95152 Selbitz (30)

Kindergarten, St 2194, Abschnitt 140, Geroldsgrüner Straße, 95131 Schwarzenbach a.Wald (30)

A 9 Richtung Berlin, 95180 Berg (100)

B 303, 95709 Tröstau (100)

St 2461, 95213 Münchberg (70)

Landkreis Kronach

B 173, Kellerhaus, 96328 Küps / Oberlangenstadt (50)

B 173, Frankenwaldstraße, 96346 Wallenfels (100)

B 85, Abschnitt 240, km 1,0–2,9, 96332 Pressig (100)

B 85, Abschnitt 240, km 2,9–1,0, 96332 Pressig (100)

B 85, Abschnitt 220, km 1,0–0,25, 96361 Steinbach am Wald (100)

KC 17, 96332 Pressig (100)

St 2209, 96361 Steinbach am Wald (70)

Landkreis Kulmbach

KU 6, Wernsteiner Straße, 95336 Mainleus (50)

B 289, OT Fassoldshof, 95336 Mainleus (50)

Kindergarten, Herbert-Kneitz-Straße (KU 20), 95339 Wirsberg (30)

Schule, Bahnhofstraße (KU 2), 95509 Marktschorgast (30)

B 289, Ausfahrt Steinbruch, 95362 Kupferberg (50)

B 303, Abzweigung Rugendorf Nord, 95365 Rugendorf (70)

Landkreis Lichtenfels

K LIF 9, 96247 Michelau (60)

Am Kurpark 1, 96231 Bad Staffelstein (30)

Rinnigstraße, 96250 Ebensfeld (30)

St 2204, Kreuzung Stublang, 96231 Bad Staffelstein OT Stublang (70)

Landkreis Wunsiedel

ST 2169, Wölsauer Straße, 95615 Marktredwitz (50)

Lorenzreuther Straße, 95615 Marktredwitz (50)

Wunsiedler Straße, 95707 Thiersheim (50)

Christian-Höfer-Ring, 95100 Selb (50)

St 2177, A 560, km 2,650, 95168 Marktleuthen (100)

St 2180, A 160, km 2,950, 95163 Weißenstadt (80)

Stadt Bamberg

Schulumfeld, Neuerbstraße, 96052 Bamberg (50)

Memmelsdorfer Straße, 96052 Bamberg (50)

Schulumfeld, Kapuziner Straße, 96047 Bamberg (30)

Pödeldorfer Straße, 96052 Bamberg (50)

Kronacher Straße, 96052 Bamberg (50)

Stadt Bayreuth

Schule, Friedrich-Ebert-Straße, 95448 Bayreuth (30)

Meyernberger Straße, 95447 Bayreuth (30)

B 22, Abs. 1360, km 0,06, 95444 Bayreuth (50)

K BT 5, 95447 Bayreuth (50)

Schule, Eremitagestraße, 95448 Bayreuth (30)

Fahrrad- und Fußgängerüberweg, Thiergärtnerstraße, 95448 Bayreuth (30).

Stadt Forchheim

Altenheim, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 91301 Forchheim (30)

Stadt Hof

B 15, Abschnitt 3200, km 0,0, 95030 Hof (80)

Hans-Böckler-Straße, 95030 Hof (50)

Stadt Lichtenfels

St 2203, 96215 Lichtenfels (70)

B 173, Ausbauende, 96215 Lichtenfels (80)

Stadt Kulmbach

Schule, Pestalozzistraße, 95326 Kulmbach (30)

B 85, AB 540, km 2,2, 95326 Kulmbach (100)

Unfallgefahrenstelle, B 289, AB 480, km 1,3, 95236 Kulmbach (70)

