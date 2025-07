Blitzermarathon in München 2025 heute: Alle Messstellen – Das sind die Blitzer-Standorte

Am Mittwoch, 9. April, wird München 24 Stunden lang entschleunigt. An diesem Tag ist die Polizei nämlich zum Blitzermarathon 2025 in ganz Bayern und auch in anderen Bundesländern vermehrt auf den Straßen unterwegs und zieht Zu-schnell-Fahrer und Fahrerinnen aus dem Verkehr. Laut dem Bayerischen Innenministerium startet die Geschwindigkeitsaktion um 6 Uhr morgens und dauert bis Donnerstag, 10. April, um 6 Uhr an.

Bayernweit überwacht die Polizei an rund 1470 Messstellen den Verkehr und führt Geschwindigkeitskontrollen durch. Allein in der Landeshauptstadt München und im Landkreis wird an über 75 zusätzlichen Standorten geblitzt. Alles, was Sie zum Blitzermarathon in München und den Standorten wissen müssen, lesen Sie hier.

Blitzermarathon 2025 in München: Warum wird vermehrt geblitzt?

Der Blitzermarathon am Mittwoch ist als Haupttag in die sogenannte „Speedweek“ eingebettet. Die Aktionswoche findet jedes Jahr einmal im April und einmal im August statt und wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol koordiniert. Die Frühlingsaktion findet in diesem Jahr von 7. bis 13. April statt. Nicht alle Bundesländer beteiligen sich allerdings an der gesamten Geschwindigkeitswoche. Einige, darunter laut dem Bayerischen Innenministerium auch Bayern, beteiligen sich nur am Blitzermarathon am 9. April. Auch in München wird also auch nur an diesem Tag vermehrt geblitzt.

Hintergrund der Aktion ist dem Ministerium zufolge nicht, möglichst viele Bußgelder zu kassieren, sondern für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen durch die Aktion daran erinnert werden, sich an die geltenden Tempolimits zu halten. Denn zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle.

Im Jahr 2024 sei es in Bayern aufgrund überhöhten Tempos zu 132 tödlichen Unfällen gekommen. Das entspricht Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner rund einem Viertel aller Fälle. 137 Menschen hätten dabei ihr Leben verloren. „Der Blitzmarathon hat nichts mit dem Generieren von Einnahmen zu tun. Unser Ziel ist es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren“, sagt Kirchner.

Diese Straßen in München sind 2025 vom Blitzermarathon betroffen

In Bayern werden die Standorte der Messstellen traditionell kurz vor dem Aktionstag bekannt gegeben. Auch vor dem Blitzermarathon 2025 hat das Bayerische Innenministerium wieder eine entsprechende Liste veröffentlicht.

In und um München müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer hier ganz genau an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten:

Kreisfreie Landeshauptstadt München

Schulweg, Waldfridhofstraße / Werdenfelsstraße, 81377, München (50 km/h)

Ludwigstraße, 80539, München (50 km/h)

Schukweg, Karl-Theodor-Straße, 80796, München (30 km/h)

Örtliche Hauptstraße, Unfallgefahrenstelle Leopoldstraße, 80804, München (30 km/h)

Schulweg, Unfallgefahrenstelle, Hörwarthstraße, 80804, München (30 km/h)

Schulweg, Wittelsbacherstraße, 80469, München (30 km/h)

Schulweg, Herzog-Heinrich-Straße, 80336, München (30 km/h)

Schulweg, Blumenstraße, 80331, München (30 km/h)

Schulweg, Schellingstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg, Oettingenstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg / Kindergarten, Thersienstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg, Waldfriedhofstraße / Werdenfelsstraße, 81377, München (50 km/h)

Schule, Claudius-Keller-Straße, 81669, München (temporär 30/50 km/h)

Schule, Zeppelinstraße / Eduard-Schmid-Str., 81669, München (30 km/h)

Rosenheimer Straße / Orleanstr., 81667, München (30 km/h)

Orleanstraße, 81667, München (30 km/h)

Grundschule, Oberföhringer Straße 224, 81927, München (30 km/h)

Schule, Gänselieselstraße, 81739, München (30 km/h)

Schule, Karl-Marx-Ring, 81735, München (50 km/h)

Putzbrunner Straße, 81739, München (50 km/h)

Ständlerstraße, 81737, München (60 km/h)

Züricher Straße, 81476, München (30 km/h)

Ifflandstraße, 80802, München (50 km/h)

Landsberger Straße (B2), 80687, München (50 km/h)

Kinder, Altenheim, Einsteinstraße, 81675, München (30 km/h)

Effnerstraße, 81925, München (60 km/h)

Grünwalder Straße, 81547, München (50 km/h)

Tegernseer Landstraße (B2R), 81539, München (50 km/h)

Grundschule, Berg-am-Laim-Straße (B304), 81673, München (30 km/h)

Kreillerstraße (B 304), 81825, München (50 km/h)

Heinrich-Wieland-Straße, 81735, München (50 km/h) Schule, Ackermannstraße, 80797, Müchen (30 km/h)

Landshuter Allee (B304), 80809, München (60 km/h)

Triebstraße (B304), 80993, München (60 km/h)

Würmtalstraße 10 ggü., 81375, München (50 km/h)

Marsplatz, 80335, München (50 km/h)

Menzinger Straße, 80638, München (50 km/h)

Grundschule, Felmochinger Str. / Am Schnepfenweg, 80995, München (30 km/h)

Grundschule, Kindergarten, Lerchenauer Str. / Irisstraße, 80935, München (30 km/h)

Schleißheimer Str. / Hamburger Str., 80809, München (50 km/h)

Von-Kahr-Straße, 80997, München (50 km/h)

Wintrichring, 80992, München (60 km/h)

Josef-Felder-Str., 81241, München (50 km/h)

Verdistraße 68, 81247, München (50 km/h)

Raserstrecke, Ungererstraße, 80805, München (50 km/h)

Raserstrecke, Ingolstädter Straße, 80939, München (50 km/h)

Ludwigstraße, 80539, München (50 km/h)

Landkreis München

Schule, Aschheimer Straße, 85737, Ismaning (30 km/h)

Grundschule, Camerloherstraße, 85737, Ismaning (30 km/h)

Schulcampus, Mitterfeldallee, 85774, Unterföhring (30 km/h)

Ortsdurchfahrt, Wasserbruge Straße (B 304), 85540, Haar (60 km/h)

Schulumfeld, Eichendorffstraße, 85609, Aschheim (50 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 2078, Abs. 195, 85662, Hohenbrunn (70 km/h)

Unfallhäufungsstelle, B 471 / BAB A99, 85662, Hohenbrunn (70 km/h)

Schulweg, St 2573, OT Arget / Lochhofen, 82054, Sauerlach (70 km/h)

Grundschule, Münchner Straße 12, 82041, Oberhaching (30 / 50 temporär km/h)

Unfallhäufung, K M2, Abschnitt 200, 82024, Taufkirchen (70 km/h)

St 2572, 82049, Pullach (30 km/h)

St 2072, Abschnitt 440, 82031, Grünwald (50 km/h)

Grünwalder Straße, 82064, Straßlach-Dingharting (50 km/h)

Wasserburger Straße (B304), 85540, Haar (60 km/h)

Im Wald, St 2070/ Abs. 700/km 2,2, 85653, Aying (100 km/h)

St 2070/ Abs. 570/km 1,8, 82054, Sauerlach (80 km/h)

Unfallhäufungsstelle, St2071/ Abs. 180/ 0,55 (Schäftlarner Berg), 82067, Schäftlarn (40 km/h)

Unfallhäufungsstelle, St2071/ Abs. 120/ km 0,0, 82069, Schäftlarn (70 km/h)

Schulweg, Planegger Straße, 82061, Neuried (30 km/h)

Ortsdurchfahrt, Germeringer Straße, 82152, Planegg (30 km/h)

Fürstenrieder Straße, 82152, Planegg (60 km/h)

St 2053 / Jägerstaße, 85764, Oberschleißheim (70 km/h)

Kindergarten, Hauptstraße 68, 85716, Unterschleißheim (30 km/h)

Nordwestring AS Garching Süd A9, 85748, Garching (60 km/h)

A995 Richtung München, Abschitt 120, 82008, Unterhaching (80 km/h von 22 bis 6 Uhr und 120 km/h von 6 bis 22 Uhr)

A995 Richtung AK München-Süd, Abschnitt 120, 82008, Unterhaching, Autobahn (80 km/h von 22 bis 6 Uhr)

Übrigens: Auch für die restlichen Städte und Landkreise in Oberbayern sowie im Rest Bayerns wurden die Messstellen veröffentlicht.