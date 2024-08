Ungewöhnliches Himmelsereignis: „Blue Moon“ erhellt heute die Nacht

Der Vollmond im August ist gleich auf zweifache Weise ein besonderer Mond. Laut dem Fachportal starwalk.space ist es zum einen der erste von vier aufeinanderfolgenden Supermonden im Jahr 2024. Zum anderen handelt es sich bei diesem Mond um einen saisonalen „Blue Moon“.

Zu sehen ist das einzigartige Himmelsphänomen am 19. August um 20:26 Uhr. Dann erreicht der Mond seine volle Phase. Zudem wird der August-Vollmond größer als normale Vollmonde erscheinen. Das liegt daran, dass sich die Entfernung zwischen Mond und Erde verändert. Die Vollmonde, die der Erde am nächsten kommen, werden Supermonde genannt. Sie können dann rund sieben Prozent größer und sogar 16 Prozent heller als normale Vollmonde erscheinen.

Supermond heute: Was ist ein „Blue Moon“?

Der Vollmond am 19. August ist laut starwalk.space zudem nicht nur ein Supermond, sondern auch ein saisonaler „Blue Moon“. Ein saisonaler Blauer Mond ist der dritte von vier Vollmonden in einer astronomischen Jahreszeit. Sie sind sind relativ selten und treten nur einmal alle 2,5 bis 3 Jahre auf. Der nächste blaue Mond ist erst am 20. Mai 2027. Auch wenn der Name das vermuten lässt, erscheint der Mond nicht blau.

Verschiedene Namen für August-Vollmond

Der August-Vollmond wird traditionell auch als Störmond bezeichnet. Er stammt von den Native Americans. Störe sind große Süßwasserfische - für viele Stämme, die um die Großen Seen lebten, war der August traditionell die Zeit zum Störfischen. Es gibt aber auch noch andere Name für den August-Vollmond. Auf der Nordhalbkugel markierte der August-Vollmond auch den Beginn einer Erntesaison. Der traditionelle deutsche Name für den August-Vollmond ist deshalb Erntemond.

Ist der „Blue Moon“ in Bayern gut zu sehen?

Ob das Spektakel auch in Bayern einwandfrei beobachtet werden kann, bleibt abzuwarten . Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, soll zumindest der Dauerregen im Südosten Bayerns am Nachmittag abklingen. In Franken klingt der Regen bald, in der Oberpfalz bis Mittag ab. An den Alpen hält der Regen teilweise bis zum Nachmittag an. In der Nacht zum Dienstag soll es aber dann teils aufklarenden Himmel geben, nur in Tallagen und in Flussniederungen vereinzelte Nebelbänke. Im Alpenvorland und den Alpen soll es allerdings stark bewölkt sein.